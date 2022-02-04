Malatya’da balık fiyatları esnaf ve müşteri memnun etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da balık fiyatları esnaf ve müşteri memnun etti

İHA

Malatya'da balıkçı pazarındaki fiyatlar hem esnafı hem de vatandaşı memnun ediyor. Bir önceki yılın aynı dönemine göre, fiyatları yüzde 30 dolayında düşen hamsi ve istavrit yüz güldürüyor.

Malatya’da balık fiyatları esnaf ve müşteri memnun etti

Malatya’da balıkçı pazarındaki fiyatlar hem esnafı hem de vatandaşı memnun ediyor. Bir önceki yılın aynı dönemine göre, fiyatları yüzde 30 dolayında düşen hamsi ve istavrit yüz güldürüyor.
Hamsi ve İstavrit’teki bolluk Malatya’da balıkçı esnafı ve vatandaşın yüzünü güldürürken, esnaflar satışlarda memnun olduklarını söyledi.
Balık fiyatlarının uygun olduğunu belirten pazar esnaflarından Fehmi Acet,” Küçük balık fiyatları bu sene uygun. Ucuz satıyoruz. Geçen yıl İstavrit’i 4045 TL aralığında satışa sunuyorduk. Bu sene İstavrit’i 25 30 TL aralığında satıyoruz. Küçük balıklarda genel olarak fiyatlar düşük” dedi.
Bir diğer balıkçı esnafı Ferhat Bulur ise geçen yıl 40 45 TL aralığında satışa sundukları Hamsi ve İstavrit’in bu yıl 30 TL dolayında satışa sunulduğu kaydetti.
Balık fiyatlarındaki düşüşten memnun olduklarını kaydeden müşteri Hamdi Aslan’da vatandaşlara balık tüketmeleri önerisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya’da terör operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya’da terör operasyonu: 2 gözaltı
Arapgir Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 5 bin 150 TL oldu
YEREL HABERLER Arapgir Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 5 bin 150 ...
Ayakkabı hırsızları polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Ayakkabı hırsızları polisten kaçamadı
Arguvan'da, kış yarısı şenliği
YEREL HABERLER Arguvan'da, kış yarısı şenliği
Mesleki eğitim dosyası Bakan Özer’e sunuldu
YEREL HABERLER Mesleki eğitim dosyası Bakan Özer’e sunuldu
Yeşilyurt Belediyesi ve Kent Konseyi’nden Ahmet Çalık anısına turnuva
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi ve Kent Konseyi’nden Ahmet Çalık ...
Güder’den Oda Başkanlarına hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Güder’den Oda Başkanlarına hayırlı olsun ziyareti
Başkan Gürkan’dan ağaç sanatkarları odasına ziyaret Gürkan: “Esnaflarımızın iş yerlerinin fiziki yapılarının iyileştirilmesi için büyük gayret ve çaba içerisindeyiz”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan ağaç sanatkarları odasına ...
Kitap talep eden engellinin evine kitap
YEREL HABERLER Kitap talep eden engellinin evine kitap
Polis kandil simidi dağıttı
YEREL HABERLER Polis kandil simidi dağıttı
Eriyen kar sonrası kerpiç evin duvarı çöktü
YEREL HABERLER Eriyen kar sonrası kerpiç evin duvarı çöktü
Yeni Malatyaspor’da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Karagümrük maçı hazırlıkları ...
Kanbay, korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Kanbay, korona virüse yakalandı
Kadın işçilere KADES bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Kadın işçilere KADES bilgilendirmesi
Müdür Seki 'Dost Meclisi'nin konuğu oldu
YEREL HABERLER Müdür Seki 'Dost Meclisi'nin konuğu oldu
Kedilerin güneş keyfi
YEREL HABERLER Kedilerin güneş keyfi
Yeşilyurt Belediyesi’nden ‘lütfen kaputa vur’ çağrısı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Kontağı çevirmeden, kaputa vuralım”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi’nden ‘lütfen kaputa vur’ ...
Özel halk otobüsü ile çarpışan araç hurdaya döndü
YEREL HABERLER Özel halk otobüsü ile çarpışan araç hurdaya döndü
Isınmak için girdiği aracın motorundan çıkmak istemedi
YEREL HABERLER Isınmak için girdiği aracın motorundan çıkmak ...
Başkan Sadıkoğlu: “İhracat grafiğimiz yükseliyor”
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu: “İhracat grafiğimiz yükseliyor”
Bakan Yardımcısı Baydaş’tan Başkan Güder’e anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Baydaş’tan Başkan Güder’e anlamlı ...
Malatya'da okullarda alınacak önlemlerle ilgili toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Malatya'da okullarda alınacak önlemlerle ilgili ...
Halı sahanın çatısı çöktü facianın eşiğinden dönüldü Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan halı saha çatısı çöktü Çökme bir kaç dakika geç yaşansaydı altında çok sayıda kişi kalabilirdi
YEREL HABERLER Halı sahanın çatısı çöktü facianın eşiğinden ...
Kömürün ateşi düştü
YEREL HABERLER Kömürün ateşi düştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.