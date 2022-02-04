Ayakkabı hırsızları polisten kaçamadı

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En güzel ve anlamlı Kandil mesajları

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da girdikleri 2 işyerinde bir miktar ayakkabı çalan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiler göre, geçtiğimiz hafta Battalgazi ilçesine bağlı Halfettin Mahallesi Avukat sokakta meydana gelen olayda Tellal Pazarı’nda bulunan 2 ayrı işyerine giren hırsızlar bir miktar çaldıkları ayakkabılar ile kaçarak izlerini kayıp ettirdi.

Olayın fark edilmesinin ardından pazar esnafı konu hakkında şikayetçi olurken, olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltında tutulan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.