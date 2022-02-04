Malatya\u2019n\u0131n Arguvan il\u00e7esinde \u0130l\u00e7e E\u011fitim M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan 20212022 e\u011fitim \u00f6\u011fretim y\u0131l\u0131n\u0131n ikinci d\u00f6nemi okul m\u00fcd\u00fcrleri ile kurul toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenlendi. \u0130l\u00e7e Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fc Hasan Yay ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda, Arguvan \u015eehit Tuncay G\u00f6ksoy \u00e7ok programl\u0131 Anadolu Lisesi toplant\u0131 salonunda yap\u0131lan programa, \u0130l\u00e7e Milli E\u011fitim \u015eube M\u00fcd\u00fcrleri Mehmet Akg\u00fcn ile Veysel K\u00fcr\u015f\u00fcn ve okul m\u00fcd\u00fcrleri kat\u0131ld\u0131. Okullar\u0131n ikinci d\u00f6nemini daha etkin, verimli ve ba\u015far\u0131y\u0131 art\u0131rmak i\u00e7in \u00f6\u011fretmenlere ve m\u00fcd\u00fcrlere b\u00fcy\u00fck g\u00f6revlerinin d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ifade eden \u0130l\u00e7e Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fc Hasan Yay, \u201c ikinci d\u00f6nem e\u011fitim\u00f6\u011fretim y\u0131l\u0131n\u0131n \u00fclkemize ve il\u00e7emize hay\u0131rl\u0131 olsun. E\u011fitim \u00f6\u011fretimin ikinci d\u00f6nemi ba\u015fl\u0131yor, yavrular\u0131m\u0131z\u0131 en iyi \u015fekilde gelece\u011fe haz\u0131rlamak hepimizin g\u00f6revidir. \u0130darecilerimizin de okul i\u00e7erisinde ve d\u0131\u015f\u0131nda sahada olmalar\u0131 olduk\u00e7a \u00f6nemli. \u00d6\u011frencilerimizle s\u0131cak temas kurmalar\u0131n\u0131 herhangi bir olumsuzlukta duyarl\u0131 davranmalar\u0131n\u0131, ileti\u015fim a\u011flar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131k olmas\u0131n\u0131 \u00e7ok \u00f6nemsiyoruz. Okullar\u0131m\u0131z\u0131n, ikinci d\u00f6neminde daha etkin ve verimli ve ba\u015far\u0131y\u0131 artt\u0131rmak okul m\u00fcd\u00fcrlerimize ve \u00f6\u011fretmenlerimize b\u00fcy\u00fck g\u00f6rev d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, bu g\u00f6revleri lay\u0131k\u0131yla yerine getireceklerine inan\u0131yoruz\u201d diye konu\u015ftu.