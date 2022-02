Milletvekili Tüfenkci vatandaşları dinledi Tüfenkci,"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çözüm üretecek tek adres AK Parti'dir"

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya İl Başkanlığında düzenlenen Halk Günü Toplantısında vatandaşları dinledi.

Halk gününün bir gelenek haline geldiğini ve AK Parti’nin halk partisi olduğunun altını çizen AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “ AK Parti bir halk hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü biz gücümüzü insanımızdan aldık” dedi.

AK Parti il teşkilatında konuşma yapan Tüfenkci, AK Parti'nin gücünü milletten aldığını vurgulayarak, "Her hafta bir milletvekili arkadaşımız nöbetçi vekil olarak halk gününde siz kıymetli hemşehrilerimizin sorunlarını dinliyor. Bu gelenek, partimizin 'halk' partisi olmasından öte geliyor. Çünkü kuruluş felsefesi olarak da AK Parti bir halk hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Biz her zaman halkın içerisinde olmaya gayret ettik. Esnaf, mahalle, ev ve kırsal ziyaretlerimizi hiç bir zaman aksatmadık. Çünkü biz gücümüzü insanımızdan aldık. Zor günümüzde de iyi günümüzde de onlara kulak verdik. Eleştirilerini dikkate alarak çözüm yolları aradık. Taleplerini dinleyerek elimizden geleni yapmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinin tüm dünyayı olumsuz etkilediğini ifade eden Tüfenkci, "Ekonomiler enerji fiyatları üzerinden ciddi sorunlar yaşıyor. Bu olumsuz etkileri zamanla aşacağımıza inanıyorum. Ham madde ve birçok stratejik üründe yaşanan tedarik aksaması da yine birçok ülkede büyük sıkıntılara neden oldu. Dolayısı ile bununla da ilgili her türlü çalışmaların yapıldığını, Cumhurbaşkanımızın her türlü tedbirleri aldığını ve ekonomik enstrümanları sahaya sürdüğünü belirtmek istiyorum. Ekonomi Bakanımızın da ifade ettiği gibi Nisan sonrası enflasyonun düşüş eğilimine girmesini bekliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da çözüm üretecek tek adres AK Parti'dir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın tarımda ve sanayide önemli bir kent olduğunun altını çizen Tüfenkci, yapılan yatırımlara dikkat çekerek, "3.Organize Sanayi Bölgemize başlandı. İnşallah bu bölgede 25 bin olan istihdam sayımızı daha yukarılara taşımanın gayreti içerindeyiz. Organize Sanayi bölgemizde 80 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisinin inşaatı devam ediyor. Bu yılın sonu itibariyle faaliyete geçmiş olacak. Türkiye'de 23 il 6. Bölge teşviklerinden faydalanıyor. Bu illerden bir tanesi de Malatya. Bu çok önemli bir durum. Çünkü hem yatırımcının hem de sanayicinin önünü açan bir teşvik uygulaması. Şu anda Organize Sanayi Bölgemizde yatırım yapmak isteyen çok sayıda müteşebbisimiz var. Kayısının son durumu hepimizin malumu. Hak ettiği değeri görüyor. Toprak Mahsulleri Ofisinin geçen yıl ki alımı ile beraber kayısımızın katma değeri yukarılara taşındı. Malatya’da 2 adet Lisanslı depo yapıldı. Lisanslı depolar ile beraber çiftçilerimize önemli destekler verdik. Tarımsal desteklemede 105 milyon TL, hayvansal destekleme kapsamında 36 milyon TL olmak üzere, diğer yatırım bedelleri ile birlikte toplamda 145 milyon TL destek sağlandı. Tarımda 2021 yılında 108 Milyon TL hasar ödemesi yapıldı" ifadelerine yer verdi.

Cazibe Merkezlerini destekleme kapsamında birçok yatırımcıya hibe verdiklerini belirten Tüfenkci, “ Fırat Kalkınma Ajansı ile desteklemelerimiz devam ediyor. Buradaki cazibe merkezlerini destekleme kapsamında proje bütçesi 368 milyon lira olan yatırımın 221 milyon lirasını yatırımcımıza hibe olarak vermiş olduk. Gençlik ve Spor anlamında da Malatya’mıza çok önemli yatırımlar yaptık. Ama bunlardan önemlisi de Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Millet Bahçesinin hemen yanına çok güzel bir kütüphane yapıyoruz. Gerçekten burası Malatya’nın belirli noktalarından biri olacak. Bu da Malatya’mız ve gençlerimiz için çok önemli bir adımdır. İnanın saymakla bitiremeyeceğim işler var. Yeni Hava Terminali’miz yapılıyor. 2,5 milyon kapasitesi olan bir terminal, 200 milyonluk bir yatırımla inşallah o da bu yılın sonu itibariyle hizmete girmiş olacak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.