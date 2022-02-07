Karda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara polis şefkati

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Malatya Emniyet Müdürlüğü personelleri, karda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara yiyecek bıraktı.

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşların da bu konuda duyarlılığını arttırarak bu mücadeleye paydaş etmek için HAYDİ adı altında kurulan mobil ihbar ekipleri, doğaya hayvanlar için yiyecek bıraktı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarımızı yalnız bırakmadı” denildi.

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