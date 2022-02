Güder: “Kentin tüm dinamikleriyle ilçemizi geleceğe hazırlıyoruz”

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, olağan genel kurulları tamamlanan oda başkanları ve yönetim kurullarına hayırlı olsun ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyarette konuşan oda başkanları Başkan Güder’in Battalgazi’nin modern bir ilçe kimliğine ulaşması ve gelişiminde de ciddi katkılar sunduğunu söyledi.

Olağan genel kurulları tamamlanan oda başkanları ve yönetim kurullarına hayırlı olsun ziyaretlerini sürdüren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, genel kurulunda güven tazeleyen Malatya Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, Malatya Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası Ali Özgül ve Malatya Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Fidanel ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Güder, Battalgazi’yi istişare kültürüne dayalı bir şekilde yönettiklerine dikkat çekerek, her daim esnafların yanında olacaklarına dikkat çekti.



Oda başkanlarından başkan güder’e hem övgü hem teşekkür

Sıcak karşılamalarından ardından Başkan Güder’e nazik ziyaretleri için teşekkürlerini ileten oda başkanları, “Battalgazi’ye belediye başkanı seçildiği günden bu yana çalışmalarını takdir ettiğimiz Osman Güder başkanımız, Battalgazi’deki bütün esnaf teşkilatına bağlı odalarla ve esnafla ilişki kurarak belediyede başarının esnaftan geçtiğini bilen çok değerli birisi. Battalgazi’nin modern bir ilçe kimliğine ulaşması ve gelişiminde de başkanımız ciddi katkılar sunuyor. El birliği ile birlik içerisinde Malatya’mızı ve Battalgazimizi daha ileriye taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizlere her zaman kapısını açık tutan ve her daim bizlerin yanında olan başkanımıza bir kez daha başarılar diliyor, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.



“Kentin tüm dinamikleriyle ilçemizi geleceğe hazırlıyoruz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Cazibesi her geçen gün artan Battalgazi'mizi, kentin tüm dinamikleriyle birlikte geleceğe hazırlıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda olağan genel kurullarını tamamlayan ve yeniden güven tazeleyen oda başkanlarımızı ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Üstün gayret ve çaba sarf eden başkanlarımız yeniden güven tazelediler. Başkanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Özellikle esnaf odalarımızın son zamanlardaki çalışmalarına baktığımız zaman Malatya’yı güzelleştirme noktasında üstün başarıları göze çarpıyor. Verdiğiniz hizmetlerden dolayı tüm oda başkanlarımıza canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Bizim ilçemizi güzelleştirme ve dönüştürmemizde en büyük destekçimiz sizlersiniz. Bizler ilçemizi istişare kültürüne dayalı şekilde yönetiyoruz. Esnaflarımız bizim gözbebeğimiz ve bizler der daim sizlerin yanındayız. Sizlerden aldığımız bu güçle Malatya'mızın ve ilçemizin güzelliklerine güzellik katıyoruz. Sorunlarımız olabiliyor ama bu sorunlarımızı birlik beraberlik içinde,

birbirimize destek olarak çözebileceğimize inanıyorum. Bugüne kadar hep esnafımızın yanındaydık, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.