Arguvan'da kitap okuma seferberliği

Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde öğrencileri okumaya teşvik etmek için ‘Okuyan Arguvan’ isimli proje başlatıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenciler için yeni bir proje başlatarak, projenin adını ‘Okuyan Arguvan’ koydu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, projenin amacının öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak olduğuna dikkat çekerek, “Proje kapsamında her sınıfta en çok kitap okuyan ve okudukları kitapların özetlerini çıkaran öğrencilerimizi ödüllendireceğiz. Yarışma kapsamında çok kitap okuyan öğrencilerimize hediyeler vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Yay, öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, “Kitap okumak başarıyı artırıyor ve disiplin kazandırıyor. Eğitimin amacı da bu olmalı. Kitabı anlayarak okuyacaksınız. Notlar alacaksınız. Okuduğunuz kitabın özetini çıkararak başvurunuzu yapacaksınız. Milli Eğitim olarak her türlü desteği vereceğiz ”dedi.

Proje sonunda ödül töreni ise 19 Mayıs’ta yapılacak.

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