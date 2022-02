Baharın müjdecisi kuzu doğumları başladı Günde iki kez anneleri ile buluşan kuzuların tatlı telaşı

Malatya’da yüzlerce kuzunun anneleriyle dakikalar içerisinde buluşması, renkli görüntüler oluşturdu.

Yetiştiricilerin zorlu mesaisi bahar öncesi tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da başladı. Baharın habercisi olarak da bilinen kuzu doğumları başlarken, Malatya’nın Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye Mahallesinde yetiştirici Ferhan Güler’e ait ağılda her gün iki defa anneleri ile buluşturulan kuzuların buluşma anlarında seyrine doyum olmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Yüzlerce koyunun arasına dalan kuzular, birkaç dakikada annelerini buluyor.

Bu süreçte kuzuları adeta bir bebek gibi büyüten yetiştiriciler, yaşadıkları birçok zorluğa rağmen işlerini zevkle yapıyor. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ferhan Güler, ağıllarındaki koyunların doğumlarının sona geldiğini belirterek, “Yaklaşık bir aydır ne gece ne de gündüz uyumuyoruz. Kuzulara bakıyoruz, çünkü doğumları birebir takip etmek zorundayız. Hayvanlarımızın yüzde 80’i de şu an doğum yaptı” dedi. Her gün sabaha doğru 05.00’de kalktıklarını ve yemleme yaptıklarını belirten Güler, günde iki defa kuzuları anneleri ile buluşturduklarını da söyledi.

Yetiştiricileri ziyaret ederek sıkıntılarını dinleyen Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, 2022 yılının ilk kuzularının doğmaya başladığını belirterek, “Yetiştiricilerimizin zorlu süreci başladı. Doğumların yüzde 80‘i gerçekleşmiş durumda. Bu doğumlar nisan sonuna kadar devam eder. Bu zorlu bir süreç, bazı geceler hiç yatmıyorlar, hayvan doğum yaptıktan sonra mutlaka yanında olunması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Yetiştiricilerin kuzulara adeta bir anne gibi davrandığını ifade eden Akın, doğum sonrası kuzu kayıplarının en aza indirilmesi adına ise gerekli aşı desteklerinin de sürdüğünü dile getirdi. Bu yıl kış mevsiminin zor geçtiğini de belirten Akın, bu süreçte de yetiştiricilerin yanlarında olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.