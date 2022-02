MTB Başkanı Özcan: “Kayısı da artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacak”

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Kayısıda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, gelecek yıllar içinde kimse çok yüksek miktarda rekoltelerde herhangi bir endişeye kapılmayacak”dedi



Ocak ayı kayısı ihracat rakamlarını değerlendiren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “1 Ağustos 2021 tarihi itibariyle bizim sezon diye adlandırdığımız dönem devam ediyor. 2022 yılının 1 Ağustos’una kadar sezon dediğimiz bantta da ihracat rakamlarımızın kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde konuştu.



Ocak ayı itibariyle çok ciddi anlamda bir ihracat gerçekleştirildiğini belirten Özcan, "Dünya da hala bir ekonomik daralma ve Covid19 pandemisinden alınan önlemler çerçevesinde sosyal hayattaki kısıtlamalara rağmen kuru kayısı ihracatı hız kesmeden devam ediyor. Ocak ayında 5 bin 337 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bunu karşılığında da hem ülkemize hem de Malatya’mıza 25 milyon 986 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. Geçen yıla göre kıyasladığımız zaman ihracat gelirlerimizde ciddi anlamda bir artış söz konusu. 1 Ağustos 2021 tarihi itibariyle de kuru kayısıdaki ihracat rakamları yüz güldürüyor. 6 aylık bir ihracat serüveni ve bunu geride bırakmış oluyoruz. 6 ayda da toplamda 51 bin 731 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirmişiz ve dünyanın her bölgesine her kıtasına kuru kayısı ihracatı gerçekleştirmişiz. Bunu karşılığında da 222 milyon 619 bin dolar da gelir getirmişiz“ ifadelerini kullandı



Kuru kayısının ülke ekonomisine ciddi bir katma değer sağladığını aktaran Özcan, ”Kuru meyve gurubunun tamamına baktığımız zaman Türkiye’nin tarım ürünlerindeki ihracatına da baktığımız zaman Malatya kuru kayısısı ülke ekonomisinin yüzünü güldürecek kadar güçlü bir halde ihracatına devam ediyor. Geçen yılla kıyasladığımız zaman özellikle 20202021 yılına baktığımız zaman hem miktar olarak bu yıl bin 700 ton daha fazla kuru kayısı ihracatı gerçekleştirmişiz hem de 60 milyon dolar 20202021 yılına göre de ülke ekonomisine ve Malatya ekonomisine daha fazla döviz getirmişiz. Bunlar önemli ama bu asıl odaklanmamız gereken şey mutlaka gelecek yıl çok sıkı tedbirlerle mevcut ihracat rakamlarımızı hem koruyacağız hem de ihracat gelirlerimizi koruyarak ve arttırarak yolumuza devam edeceğiz. Artık yeni mahsule doğru zaman daraldı ve gidiyoruz. Mart ve Nisan aylarında çiçek ve meyve bağlama dönemlerini sağlıklı bir şekilde eğer ilkbahar geç donları ve ilkbahar erken yağmurlarının vereceği hasara yakalanmazsak Mayıs ayında Malatya’da çok iyi bir rekolte bekliyoruz. İklim değişiklikleri son zamanlarda bizi zor durumda bırakıyordu. Bu yıl son 10 gündür bütün Türkiye ciddi anlamda bir yağış aldı. Malatya’da kardan önemli bir yağış aldı. Bu da gelecek yıldaki mahsulümüz için çok önemli. Bu yıl çok yüksek miktarda bir mahsulün yüksek miktarda bir ekonomik gelire çevirme fırsatı yakalayacağız“ şeklinde konuştu



Kayısı artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurgulayan Özcan, ”Bir taraftan lisanslı depolarımız hayata geçiyor. Bir taraftan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ürüne alım müdahaleleriyle gelecek yıl mutlaka 100 bin ton ihracat ve 500 milyon dolar hedefimizden asla geri durmadan yolumuza devam edeceğiz. Üreticimize bir güven geldi. Artık kayısıda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yani gelecek yıllar içinde kimse çok yüksek miktarda rekoltelerde herhangi bir endişeye kapılmayacak. Biz bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kayısıda 100 bin ton ihracat 500 milyon dolar hedef mutlaka bizim için gerçekleştirilebilecek bir rakam. Eğer biz bu ürünü üretiyorsak artık bu ürünün fiyatını biz belirleyeceğiz. Yani ithalatçının veya dünyadaki diğer gıdada önemli manipülasyonlar yapan şirketlerin kucağından kayısı çıkaracağız. Hem üreticimiz mutlu olacak hem tüccar hem ihracatçımız mutlu olacak. Dolayısıyla hem ülke ekonomisine hem de Malatya ekonomisini en önemli kuru meyvedeki ürünü olacak kayısıyı hak ettiği değere de gelecek yıl daha fazla miktarda ürün satarak hem de yüksek miktarda ekonomik gelir elde ederek yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.