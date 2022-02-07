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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hekimhan’da kış yarısı etkinliği coşkuyla kutlandı

İHA

Hekimhan’da kış yarısı etkinliği coşkuyla kutlandı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde kış yarısı etkinliği düzenlendi. Her yıl düzenlenen etkinlikte farklı kostümler giyilerek oyunlar oynandı ve kapı kapı dolaşılarak erzak toplandı.
Malatya’nın Hekimhan ilçesinin Kocaözü Mahallesi’nde Kocaözü Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin öncülüğünde kış yarısı etkinliği düzenlendi. Geleneksel hale gelen etkinliğine yoğun katılım oldu.
Kocaözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı İsmail Yazıcı, kış yarısı etkinliğinin Orta Asya geleneği olduğunu belirterek, “ Bu bize Orta Asya’dan gelen bir töre. Bizde bundan sonraki nesillere aktarmakla yükümlüyüz. Bunu da yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu organizasyonu yaparken Türkiye’nin her yerinden, yurt dışından hemşerilerimizin büyük katkıları var. Büyü bir dayanışma örneği gösteriyorlar. Bundan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Katılan misafirlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Kış yarısının temelinde dayanışma vardır, kışın yarılandığını anlatan, dayanışma örneğidir. Biz bunları yaşadığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.
Etkinlikte konuşan mahalle sakinleri ise kış yarısı etkinliğinin eskiden süre gelen gelenek olduğunu, birlik ve beraberlik için bir araya geldiklerini belirttiler.
Halayların çekildiği etkinlikte farklı kostümler giyen 3 erkek farklı tiyatral oyunlar sergilendi. Daha sonra ise etkinlik pilav yemeğiyle son buldu.

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