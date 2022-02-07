Robotik kodlama eğitimi alan gençler, geleceğin teknolojisini öğreniyor Çınar: “Gençlerimizi dijital çağa hazırlıyoruz”

Malatya Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinde açılan Robotik Kodlama Temel Seviye Eğitim Programlarına katılan 7 ile 14 yaş aralığındaki öğrenciler, Yeşilyurt Belediyesinin sunduğu imkanlarla geleceğin teknolojisini en ince ayrıntısına kadar öğrendiklerini ve kendilerini geliştirme fırsatı yakaladıklarını söylediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere geleceğin teknolojisini öğretmenin önemine vurgu yapıp ‘ Bizim gençliğimiz z kuşağı değil TEKNOFEST kuşağıdır, bu alandaki yatırımlarımızı artırıyoruz’ sözünden sonra harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi, Kiltepe mahallesinde faaliyete sunduğu Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinde oluşturulan bilimsel atölyelerde 7 ile 14 yaş arasındaki öğrencilere üç boyutlu yazıcı, yapay zekâ ve robotik kodlama konularında eğitimler sunuyor. Gelecek 1520 yıl içinde şu anki mesleklerden farklı iş kollarının ortaya çıkacağı ve birçok sektörde iş gücünün makinalara ve robotlara emanet edileceğini ön plana alan Yeşilyurt Belediyesi, genç nesli yaşanan dijital dönüşüme ve oluşacak yeni mesleklere hazırlayarak, teknolojiyi yalnızca tüketen değil üreten de bir nesil yetiştirmek adına tüm imkanları seferber ediyor.

Geleceğin şekillenmesinde etkin bir rol oynayacak robotik kodlama ve 3 boyutlu printer konularında örnek bir çalışmanın hayata geçtiği Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinde kurulan bilim atölyelerindeki eğitim çalışmalarına teknoloji meraklısı gençler büyük ilgi gösteriyor. Eğitimler sırasında hem keyifli vakit geçiren hem de algoritmik düşünme ve kodlama konularında bilgi sahibi olan öğrenciler, üç boyutlu yazıcı, yapay zeka ve robotik kodlama başta olmak üzere geleceğin teknolojik aletleri üzerine farklı ürünler ortaya koymak için çaba sarf ediyorlar.

Robotik Kodlama Öğretmeni Emir Aslan, Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle çocuklara robotik kodlama eğitimi verdiklerini ifade ederek, “ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla TEKNOFEST kuşağına yönelik buradaki nezih, modern ve her türlü imkanın olduğu güzel bir ortamda eğitim çalışmaları yapıyoruz. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatlarıyla burada oluşturulan bilimsel atölyelerde çocuklarımıza led yakma, sensör yapımları ve araba yapımları üzerine teorik ve pratik eğitimler veriyoruz. Yapay el yapımlarına kadar bu süreci devam ettirmek istiyoruz. Teknoloji çağındayız, bizlerde TEKNOFEST kuşağına destek vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza erken yaşlarda robotik kodlama ve yapay zekayı uygulamalı olarak anlatıyoruz, geleceğin mesleklerinin alt yapılarını öğretmeye çalışıyoruz, çocuklarımızın ilgisi ise bizleri mutlu ediyor. Gençlerimizin teknolojiye olan ilgi ve yakınlıkları hepimizi gelecek adına umutlandırıyor. İlk etapta 60 öğrencimiz vardı, şimdi bu sayı 100’e ulaştı. Gençlerimizin ne kadar zeki olduğunu burada görebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Eğitim çalışmalarının keyifli ve bilgi dolu geçtiğini ifade eden Yıldırım Kaplan isimli bir öğrenci, “Burada hem eğleniyorum hem de teknolojiyi ve robotik kodlamada farklı şeyler öğreniyorum, evde çok canım sıkılıyor burada çok güzel bir ortam var, bizimle yakından ilgileniyorlar, bende teknolojiye çok meraklıyım, buraya severek ve isteyerek geliyorum. Geleceğin teknolojisini öğrenmek çok güzel. İnsanlara faydalı olmak için farklı şeylere yönelmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Robotik Kodlama eğitimlerinin çok güzel geçtiğini ifade eden öğrenci Boran Demir ise, “Gerçekten çok güzel bir ortam var, arkadaşlarımızla hem eğleniyoruz hem de öğreniyoruz. Şu ana kadar led yapmayı öğrendim, çalışıyorum daha farklı şeyler öğreneceğim” şeklinde konuştu.

Gençleri dijital çağa hazırladıklarını vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, “Artık teknoloji herkesin hayatına her şekilde işlemiş vaziyette. Çocuklarımızın çok erken yaşlarda teknolojiyi doğru kullanmasını ve bunu üretim için kullanmasını çok önemsiyoruz. Çocuklarımıza sadece teknoloji tüketicisi olmayıp, yeni teknoloji ya da dijital eser oluşturmanın yollarını öğretiyoruz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak ve bu gelecekte Türkiye’nin dijital dönüşümde lider olmasını sağlamak içinde bizlerde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Kiltepe mahallesinde hizmete sunduğumuz Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinde kurduğumuz bilimsel atölyelerimizde ilk etapta 7 ile 14 yaş aralığındaki çocuklarımıza robotik kodlama ve yapay zeka alanında eğitimler sunuyoruz. Teknoloji meraklısı çok sayıda evladımız buradaki modern ve konforlu ortamlarda geleceğin meslek dallarını ve robotik kodlamayı öğreniyorlar. Gençlerimizin gösterdiği ilgi bizleri mutlu ediyor. Bundan sonra gerçekleştireceğimiz diğer projelerimiz ile de Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak projelere ve dijital dönüşüme destek vermeye devam edeceğiz. Biz de bugünün çocuklarını o güne yetiştirmek için çalışmalara ağırlık veriyoruz. Hedefimiz; düşünen, meydana getirici, zekası gelişmiş, fikirlerini cesaretle ortaya koyan bireylerin yetişmesine katkı sunmaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.