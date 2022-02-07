Yeni Malatyaspor’da Rayane Aabid ile yollar ayrıldı

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Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Rayane Aabid ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Katkılarından dolayı teşekkür eder, futbol yaşantısında başarılar dileriz" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-02-07 16:48:32



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