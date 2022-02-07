Yeni Malatyaspor, Adem Büyük’e emanet

Teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor Kulübünde, takımın 34 yaşındaki golcü ismi Adem Büyük, futbol sorumlusu olarak takımın başına getirildi.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da alınan art arda kötü sonuçlarla birlikte Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı. Sumudica'nın ayrılmasının ardından takımın golcü ismi Kaptan Adem Büyük'ün hem futbol sorumlusu hem de futbolcu olarak görev yapacağı açıklandı.

Süper Lig 'de geride kalan 25 hafta da 16 puan ile son sırada yer alan Yeni Malatyaspor Kulübün’de sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz ile profesyonel futbolcumuz Adem Büyük arasında yapılan görüşmeler sonucunda Adem Büyük’ün Kulübümüzün Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Adem Büyük hem futbolcu hem Futbol Sorumlusu olarak takımımızda görev yapacaktır. Takım kaptanımıza yeni görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadeleri kullanıldı.

2002 yılında Artvin'de futbol hayatına başlayan golcü isim 2017 yılında Yeni Malatyaspor'da transfer oldu. 20192020 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Büyük, bir yıl sonra yeniden Yeni Malatyaspor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon ligde 20 maçta 5 gol ve 2 asist ile takımına önemli katkı sundu.

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