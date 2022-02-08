Söylemez: “Okul ziyaretlerine önem vereceğiz”

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EğitimBirSen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı MemurSen İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, okulların ikinci yarısında daha kaliteli eğitim verilmesi noktasında çaba göstereceklerini belirterek, “Okul ziyaretlerine önem vereceğiz” dedi.

EğitimBirSen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı MemurSen İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “2.dönem ilk gün ziyaretimizi birleştirilmiş sınıfların olduğu Battalgazi ilçesi Fırıncı ve Göller ilk okullarına gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Söylemez, okulların ikinci yarısında daha kaliteli eğitim verilmesi noktasında çaba göstereceklerini belirterek, “Okul ziyaretlerine önem vereceğiz. 20212022 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyılı hayırlı uğurlu olsun inşallah. Tüm meslektaşlarıma, öğrenci ve velilerimize kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

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