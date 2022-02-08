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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Riskli kerpiç ev Battalgazi Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı

İHA

Tehlike arz ettiğinden dolayı yıkım kararı alınan 2 katlı eski bina Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından iş makinesi ile yıkımı gerçekleştirdi. Yıkımın ardından mahalle sakinleri ekiplere teşekkürlerini iletti.

Riskli kerpiç ev Battalgazi Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı

Tehlike arz ettiğinden dolayı yıkım kararı alınan 2 katlı eski bina Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından iş makinesi ile yıkımı gerçekleştirdi. Yıkımın ardından mahalle sakinleri ekiplere teşekkürlerini iletti.
Hidayet Mahallesi Kapıdere Sokak içerisinde bulunan 2 katlı kerpiç evin bir kısmının kar suyu nedeniyle çökmesi ve tehlike arz etmesi nedeniyle Battalgazi Belediyesi ekipleri, ev sahibinin de olurlarıyla yıkım işlemlerini başlattı. Evde oturanları güvenli bir şekilde tahliye eden ekipler, evin çevresini de şeritle kapattı. Ekipler evde son kontrolleri yaptıktan sonra Zabıta ekiplerinin de gerekli önlemi almasıyla birlikte yıkım işlemi başlatıldı. Kerpiç ev iş makinesiyle kısa sürede yıkılırken, ev sahibi Ahmet Soylu yıkımı yapan Battalgazi Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini ileterek, “Çok eski bir binaydı. Çatlak da vardı evde. Depremde de ciddi hasar almıştı. Kar da yağınca çok fazla ağırlık çöktü bina üzerine. Karın erimesiyle de bir kısmı yıkıldı. Yıkımı yapan Battalgazi Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyoruz” dedi.
Evin güvenli bir şekilde yıkımının ardından rahat bir nefes alan mahalle sakinleri de ekiplere teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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