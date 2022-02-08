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Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük yönetiminde ilk idman gerçekleşti Yeni Malatyaspor’da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

İHA

Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük yönetiminde ilk idman gerçekleşti Yeni Malatyaspor’da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Süper Toto Süper Ligi’nin 24. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar başladı. Takımda futbolculuğun yanı sıra Futbol Sorumlusu olarak da görev yapacak Adem Büyük yönetiminde çalışmalara başlayan sarısiyahlılar 3 puan hedefliyor.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 24. haftasında deplasmanda Sivasspor’a konuk olacak olan Yeni Malatyaspor’da 2 günlük iznin ardından hazırlıklar bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör Sumudica’nın gönderilmesinin ardından Futbol Sorumlusu olarak göreve getirilen takım kaptanı Adem Büyük yönetiminde ilk antrenmanına çıkan sarısiyahlılarda morallerin yerinde olduğu gözlemlendi.
Ailevi nedenlerden dolayı bir süredir ülkesinde bulunan Ndong da Malatya’ya gelerek takımla birlikte çalışmalara başlarken, sakatlığı bulunan Tetteh’in yanı sıra gribal enfeksiyon olduğu öğrenilen Mounir ile kaleci Ertaç da antrenmanda yer almadı.
Fitness salonunda kısa çalışmanın ardından antrenman sahasında Futbol Sorumlusu Adem Büyük, futbolcular ile kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından düz koşu ile antrenmana başlayan takım, sonrasında pas ve çift kale maç ile bugünkü hazırlıklarını sona erdirdi.

“Adem Büyük, bu sorumluluğu kaldıracak kapasitede”
Yeni Malatyaspor Genel Kaptanı Damir İbric, kendisine Futbol Sorumlusu olarak ek görev verilen Adem Büyük’e başarılar dileyerek, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Adem, gerek bilgisi gerek karakteri gerekse futbolculuğu ile bu sorumluluğu kaldıracak kapasitede" dedi.
Yeni Malatyaspor camiasını kenetlenmeye davet eden İbric, “Bir tane Yeni Malatyaspor var. İsimlere takılmadan, bu takım adına bir şeyler yapmak istiyoruz. Taraftarlarımızın da eskiden olduğu gibi stadyumdaki coşkusu ve desteği ile bazı şeyleri değiştirmeye çalışacağız. Bizler sahada, onlar dışarıda destek verdiği sürece hiçbir şey için geç değil. Biz çok umutluyuz, bazı şeylerin artık değişeceğine inanıyoruz ve sonuna kadar savaşacağız. Adem hocamızın artık bir ek görevi daha oldu, kendisi bunu kaldıracak kapasitede. Takıma pozitif etki getirdi. Ben de diğer arkadaşlarımız da yardım edeceğiz, sonuçta bir aile gibiyiz. Bunun altından kalkacağına eminim. Tüm Malatyalıları takım etrafında kenetlenmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

"Sivasspor maçına odaklanacağız"
Takımda bazı şeylerin değişmesi adına Adem Büyük kararının en iyi kararlardan biri olduğunu da belirten Damir İbric, Sivasspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getirdi. İbric, “Sivasspor maçının arkasından hangi maçı oynayacağız düşüncesinden ziyade sadece Sivasspor maçına odaklanacağız. Bizim için önemli olan sadece bu maç, sonrasında maçları bir bir aldığımız zaman herkesin herkesi yenebileceği bu ligde bizim şansımız da var” dedi.
Sakatlığı bulunan Tetteh’in yerini dolduracak oyuncuların kadrolarında olduğunu da ifade eden İbric, “Oyuncu kalitesinin yanı sıra verilecek mücadele de oyun kazandırır. Bugün çok fazla isimlere takılmadan sahaya kim çıkarsa çıksın görevini yüzde yüz yerine getireceğinden hiç şüphem yok” diye konuştu.

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