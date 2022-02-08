Başkan Gürkan’dan öğrencilere hediye

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçesinde bulunan Hacı İbrahim Işık İlkokulunu Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz ile birlikte ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlere 20212022 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hacı İbrahim Işık İlkokulunda sınıfları ziyaret eden Başkan Gürkan, öğrenci ve öğretmenlere ikinci eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette Başkan Gürkan, “ 1.sınıf öğrencilerinin eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılın başında okuma yazmaya geçmeleri eğitim öğretim anlamında önemlidir. Bu anlamda öğretmenleri tebrik ediyorum öğrencilerimizi de kutluyorum. Öğretmenlik yaptığım dönemde okuma yazmayı Nisan ayı gibi tamamlardık. Bu dönemde okul öncesi eğitimlerin artması okuma yazma dönemini kısalttı. Eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

Okul ziyaretinde sınıfları gezen ve öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Gürkan, daha sonra okulda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Gürkan, okul ziyaretinde öğrencilere Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan hikâye kitaplarıyla birlikte Türk Bayrağı hediye etti.

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