Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı Pütürge’de feci kaza

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’nın Pütürge ilçesinde minibüs ile kamyonetin karıştığı kazada 9 kişi yaralanırken, araçlar hurdaya döndü.

Edinilen bilgilere göre, Pütürge ilçesi Kubbe Dağı mevki'inde minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan feci kazada araçlarda bulunan toplam 9 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtardıktan sonra yaralılar sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların hurdaya döndüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.