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Malatya'da hedef mesleki eğitimi güçlendirmek Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay: "Mesleki eğitimin tekrar güçlendirilmesi için çalışıyoruz" "Korona konusunda okullarımızda olumsuzluk beklemiyoruz" "En büyük projemiz ikili eğitimi bitirmek" "Tüm okullarımızda kütüphanemiz var"

İHA

Malatya'da hedef mesleki eğitimi güçlendirmek Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay: "Mesleki eğitimin tekrar güçlendirilmesi için çalışıyoruz" "Korona konusunda okullarımızda olumsuzluk beklemiyoruz" "En büyük projemiz ikili eğitimi bitirmek" "Tüm okullarımızda kütüphanemiz var"

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, 20212022 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kanbay, “Meslek liselerine hamilik projesi başlatmak istiyoruz. Her anlamda teknik ve öğretmen eğitiminden öğrenci eğitimine kadar tüm alanlarda onların geliştirilmesi ile ilgili projeler yürütüyoruz” dedi
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, 20212022 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 20212022 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısı ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, meslek liselerinin güçlendirilmesi anlamında önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti.

"Mesleki eğitimin tekrar güçlendirilmesi için çalışıyoruz"
Meslek liselerinin güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kanbay, "Bir diğer projemiz mesleki eğitimin tekrar güçlendirilmesi. Meslek liselerinin itibarını daha da güçlendirilmesi ilgili Milli Eğitim Bakanımızın başlatmış olduğu proje. 9,10,11’inci sınıf öğrencileri asgari ücretin yüzde 30’u, 12’inci sınıf öğrencileri de asgari ücretin yüzde 50'si civarında maaş alacaklar. Bu bir taraftan sanayicilerimiz için aranan eleman problemini teknik anlamda çözecek gibi görünüyor. Biz şuanda Malatya’nın büyük firmalarıyla iletişim halindeyiz. Meslek liselerine hamilik projesi başlatmak istiyoruz. Her anlamda teknik ve öğretmen eğitiminden öğrenci eğitimine kadar tüm alanlarda onların geliştirilmesi ile ilgili projeler yürütüyoruz. Önümüzdeki ay içerisinde de sanayinin ileri gelmiş kişilerle meslek liseleri üzerinde Hamilik projeleri, protokolleri imzalayacağız. Bu da bizim için önemli ve sanayideki boşluğu da uzun vadede tamamlayacak bir proje” ifadelerini kullandı

"Korona konusunda okullarımızda olumsuzluk beklemiyoruz"
Omicron varyantının kentteki eğitim ve öğretime etkisini değerlendiren Kanbay, “Omicron varyantını önümüzdeki birkaç hafta içerisinde seyrini görebiliyoruz. Günlük olarak bizlere kapanan sınıflarla ilgili bilgi geliyor. Biz ısrarla okullarımızın yüz yüze eğitim devam etmesiyle ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde Omicron’un Malatya’daki okullarda nasıl bir yol izlediğini göreceğiz. Öngörülerimiz Malatya’da bizi çok olumsuz etkilemeyeceği yönünde. Eğitim öğretim faaliyetlerini aksatabilecek şekilde ilerleyeceğini düşünmüyorum. Bizde Eylül ayının başında pandemi pik aşamasındaydı. Malatya’da 9 bin 500 civarında sınıfımız var. Biz bu süre içerisinde toplam bir ayda 110 tane sınıf kapatmıştık. Şimdi daha kolay oldu. Şuan 5 günde bir sınıfları değişebiliyorsunuz eğitim ve öğretim çok aksamıyor. Bunlara baktığımızda çok olumsuzluk beklemiyorum” şeklinde konuştu

"En büyük projemiz ikili eğitimi bitirmek"
İkili eğitime ilişkin açıklamalarda da bulunan Kanbay, “Bizim en büyük projemiz ikili eğitimi bitirmek. Bununla ilgili çalışmalarımız çok güzel bir şekilde ilerliyor. 2023‘ün sonunda fiziki anlamda kapasitelerimizi tamamladığımızda Malatya’da ikili eğitimi bitireceğiz. Okul öncesi ile ilgili çalışmamız var. Şuanda şehir merkezinde bağımsız 40 civarında anaokulumuz var. 2022 yılı itibariyle 40 tane daha ekliyoruz ve toplam 80 tane olmuş olacak. Okul öncesini güçlendirmeyle ilgili proje” dedi.

"Tüm okullarımızda kütüphanemiz var"
'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesiyle tüm okullarda kütüphanelerin olduğuna ama kitap sayısının yetersiz olduğuna dikkat çekerek, kitap eksikliği ile ilgili sivil toplum kuruluşlarından destek beklediklerini kaydeden Kanbay, "Bizim okullarımızda ‘Kütüphanesiz okul kalmasın’ projesi vardı. Aralık ayı sonu itibariyle Malatya’da tamamlandı. Tüm okullarımızda kütüphanemiz var. Tüm kütüphanemizde ortalama 512 bin civarında kitabımız var. Bizim hedefimiz yıl sonuna kadar kütüphanelerimize 700 bin kitap eklemek. Bu da çok iyi hedef bize göre. Eğitimle ilgili tüm paydaşlardan, velilerimizden, STK’larımızdan, hayırseverlerden, Malatya’nın kurum ve kuruluşlarından, her yerden destek bekliyoruz. Şehrimizin kitap ihtiyacını daha da güçlendirmek istiyoruz. Okullarımızın dışındaki alanlarda çocuklarımızın çok fazla cep telefonu kullandığı bilişimle ilgili çok fazla zaman kaybettiklerini biliyoruz. Bu bir nebze çocukların iletişimi açısından gerileme oluşturuyor. Bunun önüne geçebilmenin en iyi yolu okullarda kütüphaneleri güçlendirmektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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