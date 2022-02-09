Restoranlarda artan yemekler çöpe değil barınağa gidecek

Malatya’da hayata geçirilen proje ile restoranlarda arta kalan gıdalar artık çöpe atılmak yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağına yollanacak.

Türkiye’de yemeiçme sektöründe artan gıdaların sokak hayvanlarına verilmesi yönünde atılan adımlar sonucunda Malatya’da da başlatılan proje hayata geçiriliyor. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Malatya İl Başkanı Rıdvan Budak, son dönemde sokak köpeklerinin barınaklara toplatılmasının gündeme geldiği bu dönemde harekete geçtiklerini söyledi.

Yerel yönetimlerin desteğiyle yemeiçme sektöründe artan gıda atıklarını hayvan barınaklarına ulaştırılacağını belirten Budak, bir restoranda her gün ortalama 810 kilogram yemek atığı çıktığını ifade ederek, "Biz de TÜRES olarak bu gıda atıklarını Malatya’da Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde bulunan hayvan barınağındaki sokak hayvanları ile buluşturmak istiyoruz" dedi.

Barınaklardaki hayvanlara ağırlıklı sığır atığı olmak üzere gıda desteği vereceklerini belirten Budak, “TÜRES üyeleri olarak bu şekilde hem gıda israfının önüne geçmek hem de hayvan dostlarımızın gıda ihtiyacını karşılamak ve barınaklara destek olmak istiyoruz. Yerel yönetimlerle iş birliğine hazırız" diye konuştu.

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