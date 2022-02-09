Malatya'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı



Taha AYHAN /MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, kar yağışıyla kayganlaşan yolda, yolcu minibüsü ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kubbe Dağı geçidi mevkisinde meydana geldi. Kent merkezinden Pütürge ilçesine yolcu taşıyan Mehmet B. yönetimindeki 44 J 5605 plakalı minibüs, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen İsmail Ç.'nin kullandığı 44 ACN 490 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiyeciler tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılırken, ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-02-09 13:06:41



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