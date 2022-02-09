Şehit Özbey için Mevlid-i Şerif okutuldu

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Pençe Kartal2 Harekat bölgesinde yer alan Kuzey Irak Gara'da terör örgütü tarafından alıkonduktan sonra şehit edilen Jandarma Personel Astsubay Başçavuş Semih Özbey’in şehadetinin yıl dönümü nedeniyle ailesi tarafından Mevlidi Şerif okutuldu.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde şehidin ailesinin oturduğu apartmanın bodrum katında düzenlenen mevlit programına, Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Mevlidi Şerif programı, Kur’anı Kerim tilaveti ile şehit Özbey ve vatan toprağına emanet edilmiş tüm şehitlere edilen duaların ardından sona erdi.

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