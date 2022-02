Adem Büyük: Buraya tekrar gelip savaşmak istedim

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un futbol sorumlusu ve forvet oyuncusu Adem Büyük, her zaman savaşmaktan ve mücadele etmekten yana bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, "Buraya tekrar gelip bir mücadelenin içine girip savaşmak istedim" dedi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 25'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam etti. İdman başlamadan önce sarı-siyahlı takımın yeni teknik heyeti futbol sorumlusu Adem Büyük, yardımcı antrenörler Atila Gerin, İlker Kıreker, Mehmet Şahan, atletik performans antrenörü Aneximenes Pereira, Murat Kayapınar ve kaleci antrenörü Vedat Kapurtu, futbolcularla saha ortasında bir süre toplantı yaptı. Daha sonra Malatya ekibi idmanına devam etti.

"BÜYÜK SORUMLULUK ALDIĞIMIZIN FARKINDAYIZ"

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor'un futbol sorumlusu ve forvet oyuncusu Adem Büyük, bu görevi kendisine layık gören yönetime teşekkür ederek, "Büyük sorumluluk aldığımızın farkındayız. Benim burada yapacağım isim olarak hocalık ama her zaman yaptığımız gibi ağabeylik yapmaya devam edeceğiz. Futbol yaşantım hala devam ediyor. Bu zamana kadar çalıştığım hocalardan aldığım birikimleri, yeni kurduğumuz ekibimizle istişareler halinde takıma bir şeyler katmaya çalışacağız. Zor bir süreç bu, kolay değil. Zaten çok iyi bir durumda değiliz. Böyle değişiklikler her zaman takımlara iyi yansımıştır. Biz bunu kısa vadede başarmaya çalışacağız. Bazı şeyleri kısa vadede başarmak mümkün değil ama sonuna kadar bunu deneyeceğiz. Bu saatten sonra futbolcu ve yönetim grubu olmak üzere taşın altına elimizi biraz daha atmak zorundayız. Kaybedecek bir şeyimiz yok ama kazanacak çok şeyimiz var. Kazanacak olduklarımıza yönelmek istiyoruz. Bunu birlik ve beraberlik içerisinde başaracağız. Şehir olarak bir bütün olmamız gerekiyor. Bundan önce nasılsak bundan sonrasında daha iyisini yapmak zorundayız. Biz herkesin bize destek vermesini bekliyoruz. Umarım yolun sonunda her şey iyi olur. Burada herkesin bir hedefi var. Hocalar, futbolcular gelip geçici. Kalıcı olan kulüp. Biz bu kulübü yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"SEZON BAŞINDA GALATASARAY'DA KONTRATIM DEVAM EDİYORDU"

