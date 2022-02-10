Kick Bock Şampiyonasında Malatya rüzgarı

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kick Bock Türkiye Şampiyonasında Malatya rüzgarı eserek, sporcular 15 madalya aldı.

Kick Bock Federasyonu’nun 2022 faaliyet programında yer alan, Minik, Yıldız, Genç ve Büyükler Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası Ordu’da 12 gün sürdü. Şampiyonada Malatyalı sporular 5 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya alarak Malatya’ya döndüler. Türkiye derecesi elde edip 15 madalya alan sporcuları Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde ayrıca ödüllendirilecekleri kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.