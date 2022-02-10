Malatya’da sağanak etkili oluyor

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Malatya’da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Malatya’da sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Belirli aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın bereket olduğunu kaydeden vatandaşlar ise, yağışların devam etmesi temennisinde bulundular.

Aralıklarla karla karışık yağmur olarak düşen sağanağın cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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