Başarılı polislere teşekkür belgesi

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da, başarılı çalışmalardan dolayı “Ayın Personeli” seçilen polislere başarı ve teşekkür belgeleri törenle verildi.

Polisevinde düzenlenen program ile başarılı polislere belge verildi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yapmış oldukları başarılı çalışmalardan dolayı “Ayın Personeli” seçilen personele, başarı ve teşekkür belgeleri, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Emniyet Müdür Yardımcılarının katılımı ile takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.