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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başarılı polislere teşekkür belgesi

İHA

Başarılı polislere teşekkür belgesi

Malatya’da, başarılı çalışmalardan dolayı “Ayın Personeli” seçilen polislere başarı ve teşekkür belgeleri törenle verildi.
Polisevinde düzenlenen program ile başarılı polislere belge verildi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yapmış oldukları başarılı çalışmalardan dolayı “Ayın Personeli” seçilen personele, başarı ve teşekkür belgeleri, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Emniyet Müdür Yardımcılarının katılımı ile takdim edildi.

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