Güreş Grup Şampiyonası çekişmeli başladı

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Malatya’da Erkekler Grekoromen ve Serbest stil Gençler Güreş grup şampiyonası müsabakaları çekişmeli başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen ve Malatya Battalgazi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Erkekler Grekoromen ve Serbest Stil Gençler Güreş Grup Şampiyonası 13 Şubat akşamı sona erecek.

15 ilden yaklaşık 350 sporcunun yarıştığı müsabakalar sonunda dereceye girecek Güreşçi sporcular, Türkiye yarı finaline katılma hakkını elde edecek.

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