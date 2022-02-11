Malatyalı Sporcu Aslan, Avrupa Şampiyonasında iddialı

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Malatyalı Muay Thai milli sporcusu Eylül Aslan, Avrupa Şampiyonasına iddialı hazırlandı.

İstanbul’da 1320 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Muay Thai Avrupa Şampiyonasına katılacak olan milli sporcu Eylül Aslan, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ ı makamında ziyaret etti.

Muay Thai Milli Sporcusu Eylül Aslan, Avrupa Şampiyonasına iddialı hazırlandığını belirterek, madalya ile dönmek için çaba göstereceğini vurguladı.

Kayhan ise Eylül Aslan’a Avrupa Şampiyonasında başarılar diledi.

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