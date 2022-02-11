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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kara saplanan araç için vatandaşlar seferber oldu

İHA

Kara saplanan araç için vatandaşlar seferber oldu

Malatya’nın Darende ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarını açmaya giden kar küreme aracı kara saplandı. Kara saplanan aracı bulunduğu yerden çıkarmak için ise vatandaşlar seferber oldu.
Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesi Karabacak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarını açmak için bölgeye intikal eden karayollarına ait kar küreme aracı kara saplandı. Manevra kabiliyetini kaybeden aracı bulunduğu yerden çıkarmak için ise bölge sakinleri seferber oldu. Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonrası kara saplanan araç bulunduğu yerden çıkarıldı.
Bulunduğu yerden çıkarılan araç yer yer kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu bölgede kapalı durumda olan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüldüğü bildirildi.

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