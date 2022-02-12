Robotik kodlama çalışmaları sergilendi

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Malatya’da, eğitim gören ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerin robotik kodlama çalışmaları Malatyapark’ta sergilendi.

Malatyapark’ta Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü 2021 yılı Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Geleceğin Senin Elinde projesi kapsamında Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulunda eğitim gören ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerin robotik kodlama çalışmaları vatandaşlara sunuldu.

ÇOGEP Geleceğin Senin Elinde projesi kapsamında gençlere robotik kodlama konusunda kurs açıldığı kaydedildi.

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