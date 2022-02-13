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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayısı fidanı üretimi 3 kat arttı

İHA

Malatya'da sertifikalı kayısı fidanı üretimi son 5 yılda yaklaşık 3 kat arttı.

Kayısı fidanı üretimi 3 kat arttı

Malatya’da sertifikalı kayısı fidanı üretimi son 5 yılda yaklaşık 3 kat arttı.
Adını kayısı ile özdeşleştiren, dünya kayısı başkenti olarak nitelendirilen Malatya’da özellikle sertifikalı kayısı fidanı üretimine önem veriliyor.
Sertifikalı kayısı ve sert çekirdekli meyve fidanı üretiminde önemli bir konumda bulunan Malatya’da fidan üretimi konusunda açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, "Büyük bir kısmı rakımın düşük olduğu Battalgazi İlçesinde üretilen ve sert çekirdekli meyvelerde şiddetli deformasyonlar ve hasat zamanından önce erken döküme neden olan şarka hastalığından ari fidanlar, Türkiye'nin dört bir yanından alıcı buluyor.
Bu kapsamda, İlimizde 2017 yılında sertifikalı üretilen 380 bin kayısı fidanı sayısı 2021 yılında 1 milyon 250 bin 500'e ulaştı. Sertifikalı kayısı fidanı üretimi son 5 yılda yaklaşık 3 kat artarken, üretilen 4 milyon 110 bin 400 kayısı fidanının bir kısmı kentte büyük bir kısmı da diğer illerde toprakla buluşturuldu” ifadelerini kullandı.
Malatya’da kayısı fidanının dışında badem, şeftali, erik ve kiraz gibi çeşitli meyve türlerinden 2 milyon 488 bin 440 adet meyve fidanı üretimi gerçekleştirildiğine dikkat çeken Macit, “Bu durum Malatya'nın kayısı fidanı üretiminde markalaştığının göstergesidir. Kayısı bahçelerini hastalıklardan korumak amacıyla kentte sertifikalı fidan üretimine büyük önem veriyoruz. Malatya, Elazığ ve Şanlıurfa'ya diğer illerden sert çekirdekli meyve fidanı girişi yasak. Çünkü sert çekirdekli meyveler, başta kayısı olmak üzere şarka virüsünden olumsuz etkileniyor. Şarka virüsünün girdiği bölgelerde kayısı, şeftali, kiraz ve erik gibi meyvelerde üretim sonlanıyor” şeklinde konuştu.
Yeni kayısı bahçeleri oluşturma ve yaşlanmış ağaçları yenilemek için ihtiyaç duyulan fidanların yetiştirildiğini bildiren Macit, “İlimiz ihtiyacının dışındaki fidanların önemli bir kısmı ise Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Kayısı fidanı ağırlıklı olarak Hacıhahaliloğlu ve Kabaaşı kayısı fidanı çeşitlerinden üretiliyor. Türkiye'nin birçok iline ılıman iklim meyve fidanlarını satar duruma geldik. Sofralık kayısı üretimi için diğer illerimize fidan gönderiliyor” dedi.
Çiftçilerin sertifikasız ve faturasız fidan almamalarını öneren Macit, “İleride aldığı fidan sıkıntılı olursa, sertifikayla birlikte faturasını ibraz ettikleri takdirde yasal hakları doğar. Fidanların sağlıklı ve pişkin olması gerekiyor. Vejetasyon (büyüme) dönemi bizden daha uzun olan fidanlar yaprağını dökmemiş oluyor, yaprağını yolup getiriyorlar. Onlara dikkat etmeleri gerekiyor. Fidanın mutlaka pişkinleşmiş, kışa hazır hale gelmiş, kök bölgeleri yaralanmamış olmalı ve çok iri ve çok küçük fidanlar alınmamalı. Çok iri fidan, çok iyi fidan değildir. Çok küçük fidanlar da adaptasyon ve gelişim açısından sıkıntılı olabiliyor. En iyisi orta büyüklükteki fidanlardır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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