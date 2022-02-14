Malatya’da gol yağmuru

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Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 9.Hafta karşılaşmaları kapsamında oynanan Hekimhan GirmanasporHatunsuyuspor maçı 191 skorla tamamlandı.

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 9.Hafta karşılaşmaları kapsamında alınan toplu sonuçlar şöyle: “1966 Malatyaspor 8Çatyol Belediyespor 1, Beydağıspor 1 Arapgirspor 5, Anadolu Selçuklu 2Ataköyspor 2, Tandoğanspor 7 44 Tepehan 0, Malatyagücü 0 Akçadağspor 5, Pütürge Gençlik 1, Alageyikspor 11Arapgirgücü 0, Battalgazi Belediyespor 1 Hatunsuyuspor 1, Hekimhan Girmanaspor 19 , Eski Malatya 3Orduzuspor 3, Konakspor 5Karakavakspor 1, Demirspor 6, Çöşnük Gençlik 2, Hekimhan Belediyespo 4Yazıhan Belediyespor 2, Erkenekspor 2Yeşilyurt Belediyespor 3 ,Yeşil Sürgüspor 5Kale Gençlerbirliğispor 0.”

9.Hafta karşılaşmaları kapsamında oynanan Hekimhan Girmanaspor Hatunsuyuspor maçı 191 skorla tamamlanması dikkat çekti.

Bu sonuçlardan sonra A Grubunda avantajla Arapgirspor, B Grubunda Hekimhan Girmanaspor, Grubunda Akçadağ Spor ve D Grubunda Demirspor Liderliğini sürdürdü.

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