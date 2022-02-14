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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tamircide unutulan ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

İHA

Tamircide unutulan ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Malatya’da bir lostra salonunda unutulan ve uzun süredir alınmayan ayakkabılar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Malatya Park AVM’de bulunan lostra salonuna tamirat için bırakılan ayakkabılar, yaklaşık 1 yıl gibi bir süre geçmesine rağmen alınmayınca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. 52 yıldır baba mesleği olan ayakkabı tamirciliği yapan Orhan Yaman, kendisine tamir için bırakılan 32 çift ayakkabının uzun süre alınmadığını tespit edince, bu durumu ihtiyaç sahipleri için fırsata çevirdi.
Paketlediği ayakkabıları Yeşilyurt Belediyesinin ihtiyaç sahipleri için oluşturduğu geri dönüşüm standına bırakan Yaman, bu şekilde ihtiyacı olanların buradan ayakkabılara ulaşmasını sağladı.
Normalde işyerinde tamirat için verilen ayakkabıların bekleme süresinin 3 ay olduğunu ama kendisinin yine de 1 yıl beklediğini belirten Yaman, “Unutulan ayakkabıları çöpe atmaktansa, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istedik. İlk kez 32 çift ayakkabıyı bu şekilde ilettim, şuan yine biriken ayakkabılarımız oluyor. Tertemiz yapılmış ayakkabılar var bunları çöpe atmak içimden gelmedi” şeklinde konuştu.

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