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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da üniversite sanayi işbirliği

İHA

Malatya'da üniversite sanayi işbirliği

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından üniversite sanayi işbirliğine önem çerçevesinde toplantı düzenlendi.
İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi (İNÜKAR) ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Malatya İl Temsilciliği ortaklığında düzenlenen “Geleceğin Dünyası’nda Kimya” konulu “Üniversite Sanayi Buluşmaları”nın ilki gerçekleştirildi. Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleşen ve Prof. Dr. Burhan Ateş ile Prof. Dr. Süleyman Köytepe’nin konuşmacı olarak katıldığı programa, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Hasan Yılmaz, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, ESAM Malatya İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeleri ile öğrenciler katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Hasan Yılmaz, merkezin amaçları arasında öğrencilere kariyer rehberliği ve danışmanlığı yapmanın yanı sıra onları iş hayatına hazırlamak ve sektörle buluşturmak gibi gayelerin yer aldığını belirtti. Yılmaz, ayrıca Organize Sanayi Bölgesinde içerisinde bulunan Malatya OSB Meslek Yüksekokulu’nda sanayicileri ağırlamanın önemine vurgu yaptı.

Kimyanın sektördeki durumu ele alındı
Prof. Dr. Süleyman Köytepe, kimyanın Türkiye’deki durumu ve sektör profili, malzeme bilimi ve bilimdeki gelişmeler, polimer bilimi, akademik çalışmalar ve sanayiyle olan ilişkileri ile çalışmalarını anlattı. Prof. Dr. Burhan Ateş ise konuşmasında kimyanın Türkiye’deki etkileri, biyo malzeme ve yapmış olduğu çalışmalardan bahsetti.
Program soru cevap bölümü ve plaket takdiminin ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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