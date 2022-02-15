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Malatya yeni bir hastaneye daha kavuştu Battalgazi Devlet Hastanesinde sona gelindi Muhalefetin hayal dediği hastane inşaatı tamamlandı

İHA

2019 yılında Malatya'da temeli atıldığında muhalefet partilerinin hayal dediği Battalgazi Devlet Hastanesinin inşaatı tamamlandı. Önümüzdeki aylarda açılması planlanan hastane ile ilgili konuşan AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenci, yeni hastanenin bölge için önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Malatya yeni bir hastaneye daha kavuştu Battalgazi Devlet Hastanesinde sona gelindi Muhalefetin hayal dediği hastane inşaatı tamamlandı

2019 yılında Malatya’da temeli atıldığında muhalefet partilerinin hayal dediği Battalgazi Devlet Hastanesinin inşaatı tamamlandı. Önümüzdeki aylarda açılması planlanan hastane ile ilgili konuşan AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenci, yeni hastanenin bölge için önemli bir yatırım olduğunu söyledi.
Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesinde bulunan Devlet Hastanesi eski binasının yıkılması ile bölgede doğan hastane ihtiyacı sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından 300 yataklı yeni bir hastane yapılması için adım atıldı. 2009 yılında temeli atılan Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatı tamamlandı. Şu sıralar Sağlık Bakanlığının geçici kabul yapacağı hastanede ameliyathanelerdeki cihazların montajına başlandı.

“Malatya ve bölgenin de önemli bir ihtiyacını giderecek”
Önümüzdeki aylarda Battalgazi ilçesine hizmet vermesi planlanan hastane inşaatını gezen AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 2019 yılında hastanenin temelinin atılmasında muhalefetin hayal benzetmesi yaptığını anımsatarak, “AK Partimiz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milletimizin taleplerine bugüne kadar duyarsız kalmadı, nerede bir sorun, bir ihtiyaç varsa AK Parti bu soruna çözümsüz kalmadı” dedi.
O dönem 137 milyon TL’ye ihaleye çıkarılan ve 200 milyon TL ile bitme aşamasına gelen hastanenin bugün ihaleye çıkması durumunda 350 milyon TL’nin üzerinde yapılacağı bilgisini de paylaşan Tüfenkcş, “Yeni hastanemiz açılınca Malatya ve bölgenin de önemli bir ihtiyacını giderecek. Her türlü tedavinin yapılacağı bir hastane ile bölge halkının ihtiyacına önemli ölçüde cevap verecek bir hastanemiz oldu” ifadelerine yer verdi.
Battalgazi Devlet Hastanesi’nin yanı sıra kentte faaliyete giren diğer hastanelerle birlikte Malatya’nın sağlıkta da bir marka şehir olma yolunda hızla ilerlediğini dile getiren Tüfenkci, “Türkiye Başkanlık sistemi ile birlikte alınan hızlı kararlar sonucunda yatırımları bir bir nihayetlendiriyoruz. Malatya’da 13 ilçenin 12’isinde ayrıca entegre devlet hastanesi de açarak bölgenin sağlık kenti olma yolunda emin adım ilerliyoruz” diye konuştu.

Son teknoloji ile hizmet verecek
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, yeni hastanenin ilçeye en iyi şekilde hizmet vereceğini söyleyerek, “Hasta konforu açısından 5 yıldızlı otelleri aratmayacak, son teknoloji ile hastalarımıza hizmet verecek” dedi.
2019 yılında hastanenin temelini attıklarında muhalefetin kendileri ile alay ettiğini ve hastanenin yapılamayacağını söylediklerini de anımsatan Güder, “Biz de o gün dedik ki, AK Parti hangi konuda söz verdi de yerine getiremedi.’ Ve bugün sözümüzü yerine getirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz” diye konuştu.

Yeni hastane ile kalite çıtası da yükselecek
Toplam 60 bin kapalı inşaat alanına yapılan 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi 2 bloktan oluşuyor. Nitelikli hasta odaları, son teknolojiye sahip tıbbi cihazları, konforlu, modern poliklinikleri, yüksek standartlardaki ameliyathaneleri ile ilçedeki sağlık sorunlarına çözüm olacak, Battalgazi Devlet Hastanesi hizmet kalitesinde çıtayı yukarı taşıyacak.
Hastanenin yapımı tamamlandığında, 104’ü tek yataklı, 80’i iki yataklı olmak üzere 184 nitelikli hasta odası, 12 ameliyathanesi, 90 polikliniği ile hizmet verecek. 36 yoğun bakım yatak sayısının bulunduğu hastanede 5 diyaliz ünitesi, 10 palyatif servis 10 ve 2 yanık ünitesi ile hizmet verecek. Acil serviste ise 8 poliklinik yer alacak.
32 bin 508 metre kare alan üzerinde inşa edilen hastanenin 192 araç kapasiteli kapalı otoparkı ile 411 araç kapasiteli açık otoparkı toplam 603 araç kapasitesi mevcut.
Ayrıca yeni hastane binası inşaatında 222 adet deprem izolatörü de kullanılarak depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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