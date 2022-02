Başkan Güder: “Gençliğe yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır”

Malatya’nın Battalgazi İlçesi Orduzu bölgesinde yapımı devam eden Orduzu Spor Kompleksi’ndeki inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gençlerimiz için harcadığımız her bir kuruşu ülkemizin geleceğine yapılmış en büyük yatırım olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Orduzu bölgesine yapılan ve 2022 yılında tamamlanması hedeflenen Orduzu Spor Kompleksi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. 5 bin kişilik spor salonu, antrenman salonları, antrenör ve sporcu soyunma odaları, dinlenme salonları, sporcu yemekhaneleri, basketbol sahaları, jimnastik salonu, futbol sahaları, konaklama merkezinin yanı sıra modern çağa uygun spor ihtiyaçlarına cevap verecek olan tesisteki çalışmalar hakkında bilgiler alan Milletvekili Tüfenkci ve Başkan Güder, yapılan yatırımlarla Malatya’nın spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine dikkat çektiler.



“Doğu ve Güney Doğu Anadolu’nun en büyük salonu”

Yaklaşık maliyeti 83 milyon lira olan tesisi 2022 yılında tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, “Battalgazi’de yapımı süren 5 bin kişilik spor salonu Doğu ve Güney Doğu Anadolu’nun en büyük Jimnastik salonunda incelemelerde bulunduk. Yaklaşık olarak 83 milyon maliyetli tesisimizi Ekim ayında tamamlanmayı hedefliyoruz. İnşallah burası tamamlandığında hem ulusal hem de uluslar arası birçok müsabakaya ev sahipliği yapacak. Gençlerimiz bu tesiste tüm spor branşları ile tanışma fırsatı bulacaktır. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.



“Battalgazimize güzel hizmetler kazandırılıyor”

Her daim gençlerin emrine amade olduklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya’mıza güzel hizmetler kazandırıyoruz. Kapalı spor salonu noktasında Malatya’mızın böyle bir tesise ihtiyacı vardı. Durumu gerekli yerlere ilettikten sonra güzel bir projenin bölgemize kazandırılması talimatı verildi ve çalışmalara başlanıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın nezdinde ilçemize güzel yatırımlar yapılıyor. Gençlik merkezlerimizden tutunda kapalı yüzme havuzu ve kapalı spor salonuna kadar birçok spor branşının yapılacağı tesisler bölgemize kazandırılıyor. Bizim için çok güzel çalışmalar. Bu çalışmalar direk olarak gençlerimize dokunan çalışmalar. Bizler gençlerimizi seviyoruz, onların her daim emrine amadeyiz. Gençlerimiz için harcadığımız her bir kuruşu ülkemizin geleceğine yapılmış en büyük yatırım olarak değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



“Yatırımlarla Malatya’yı şantiye alanına çevirdik”

Gençlik ve Spor yatırımlarıyla Malatya’yı şantiye alanına çevirdiklerine değinen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Özellikle Malatya’mıza ve bölgeye hizmet edebilecek bir tesisi Battalgazi’mize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugünde tesisimizde incelemelerde bulunuyoruz, Çalışmaların hangi aşamada olduğunu varsa eksiklikleri gidermek amacıyla yaptığımız ziyarette çalışmaların hızla devam ettiğine şahitlik ettik. Bu tesis bölgede ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Bu tesisinin aynısını Yeşilyurt bölgesine de yapıyoruz. Melekbaba’da 100 milyonluk bir tesisi hayata geçirdik. Burası da 83 milyon maliyetli ama iç tefrişatlarıyla birlikte 100 milyonu bulacak bir tesisi AK Parti olarak hayata geçirdik. 20202021 senesinden bu yana Malatya şantiye alanına çevrilmiş durumda. Özellikle gençlerimiz noktasında belediye başkanlarımızın büyük gayretleri görüyoruz. Tüm ilçelere yaptığımız yatırımlarla Malatya bir spor şehri haline geldi ve gençlerimizin özellikle bunu iyi değerlendirmelerini bekliyoruz. Bu yatırımlar tamamlandığı zaman Malatya bir sporcu üssü haline gelecek. Buralardan yetişen sporcularımız bizi yurt içi ve yurt dışında temsil edecek. Malatya’ya yakışan hizmetleri kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

