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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pütürge’nin altyapı sorunları tartışıldı

İHA

Pütürge’nin altyapı sorunları tartışıldı

Malatya’nın Pütürge İlçesi’nin altyapı sorunları, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük’ün koordinesinde muhtarlar ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (MASKİ) ela alındı.
Pütürge İlçesi’nin altyapı sorunlarının görüşüldüğü toplantıya, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan, Pütürge Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Aslan, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Belediye Meclis Üyeleri, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları ve Pütürge İlçesi mahalle muhtarları katıldı.
Toplantıda konuşan Pütürge Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Aslan’ın selamlama konuşmasından sonra AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan ise “İlçe teşkilatı olarak MASKİ Genel Müdürlüğü’nde ilçemize 2022 yılında yapılacak olan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında istişarede bulunduk. Taleplerimizi ilettik. İnşallah en kısa sürede dönüş olacak. İlçemize yapılan tüm çalışmalar için Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Muhtarların talepleri dinlendi
Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük de, “Ömür biter iş bitmez. Çalışmaya devam diyoruz. Pütürge’mizin mahalle muhtarlarıyla beraber MASKİ Genel Müdürlüğü’nde istişare toplantısına geldik. Bu toplantı, MASKİ tarafından hazırlanan bu yılki yatırım programında halkın sesi olan muhtarların taleplerine yer verilmek için düzenlendi. MASKİ Genel Müdürümüz Mehmet Mert sahayı iyi bilen ve sürekli, bizlerle sahada olan bir idarecidir. Ekibiyle beraber sahada elzem olan ihtiyaçları görüyor ve ona göre planlama yapıyorlar. Yapılan çalışmalardan dolayı ilçe halkım adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürümüz Mehmet Mert’e teşekkür ediyorum. Ömür biter iş bitmez. Çalışmaya devam diyoruz” dedi.
Yoğun kar yağışının ardından su kaynaklarından canlanmaların olacağını kaydeden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, 2022 yılında kırsalda çalışmaların daha da yoğunlaşacağının altını çizdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda tüm ilçelerde mahalle muhtarlarının taleplerini dinlediklerini belirten Mert, “Sayın Selahattin Gürkan bizleri maddi ve manevi olarak her zaman destekliyor. Başkanımız ile yaptığımız toplantıda, kırsala ciddi yatırımlar yapacağımızı, içme suyu kısmında sıkıntı bırakmayacağımızı, kanalizasyon altyapısının da ihtiyaç olan yerlerde yapacağımızı konuştuk” ifadelerini kullandı.

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