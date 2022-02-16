Kahtalı: “Muhalefetin becerdiği tek iş masa etrafında toplanmak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahtalı: “Muhalefetin becerdiği tek iş masa etrafında toplanmak”

İHA

Kahtalı: “Muhalefetin becerdiği tek iş masa etrafında toplanmak”

Muhalefet partilerinin bir araya gelmesini değerlendiren AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Bugüne kadar Türkiye’nin lehine hiçbir bir davranışta bulunmayanların mesele ‘Erdoğan gitsin’ olunca anında bir araya geliyor olması içimizi bir kez daha kanatmıştır” dedi.
Muhalefet liderlerinin bir araya gelmesini çaresizlik ve siyasi tükenmişlik olarak yorumlayan Kahtalı, “Muhalefetin maalesef tek becerdiği iş bir masa etrafında toplanmak. Bugüne kadar Türkiye’nin hiçbir sorununa çözüm amaçlı yaklaşmayan, proje ve fikir üzerine değil de algı ve yalan üzerine kurulu bir siyaset anlayışı benimseyen ve tek derdi ‘Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun’ olanların yuvarlak bir masa etrafında toplanması aslında bir kez daha nasıl bir siyasi çaresizlik ve tükenmişlik içerisinde olduğunu ortaya koymuştur. Yaptıkları her siyasi manevra ile her seferinde gülünç duruma düşen bu 6’lı tabak takımı gizli ortakları ile birlikte yuvarlak masa etrafında toplanarak hep bir ağızdan bir kez daha ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ ve ‘Erdoğan gitsin’ naraları atarak kendilerini motive etmeye çalışmış ve kamuoyu tarafından ‘bizim muhalefet çok güzel masa etrafında toplanır’ şeklinde takdir edilmeyi beklemiştir. Muhalefetin bu tutum ve davranışı bizleri yine şaşırtmadı ancak Türkiye'nin içerde ve dışarda birçok mesele ile uğraştığı, bölgesinde kendisini ilgilendiren önemli olaylarla meşgul olduğu anlarda değil bir araya gelmek kılını dahi kıpırdatmayan ve Türkiye’nin lehine hiçbir bir davranışta bulunmayanların mesele ‘Erdoğan gitsin’ olunca anında bir araya geliyor olması içimizi bir kez daha kanatmıştır” şeklinde konuştu.
Kahtalı, “‘Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyen bir muhalefet anlayışı maalesef ülkemize büyük zarar veriyor. Günlerce bir masa etrafında nasıl konuşlanacaklarını tartışan toplandıktan sonra da ne yapacağına bilemeyen bu şaşkınlar gurubunun herhangi bir konu hakkında aynı yuvarlak masa etrafında toplanıp çözüm önerisi sunduğunu gören ya da duyan var mı bugüne kadar? Stratejileri olmayan, politika üretemeyen, başa geldiklerinde ne yapacaklarını kendileri bile bilmeyen bu çaresizler takımı Recep Tayyip Erdoğan’ı gizli ortak HDP ile birlikte devirebileceğini zannediyor ama aslında farkında olmadan kendilerinin tek başına asla ve asla Recep Tayyip Erdoğan’ın rakibi olamayacaklarını itiraf ediyorlar. Derin hülyalara dalan ve bir araya gelerek boy boy fotoğraflar çekenler bu hülyadan bir an önce uyanmazsa daha çok masa etrafında toplanıp dağılır” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Profesör Bulut: “Z kuşağı Türkiye ve dünyanın çevresini değiştirecek”
YEREL HABERLER Profesör Bulut: “Z kuşağı Türkiye ve dünyanın ...
Müdür Sökmen göreve başladı
YEREL HABERLER Müdür Sökmen göreve başladı
Başkan Gürkan’dan esnaf ve vatandaşlara ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan esnaf ve vatandaşlara ziyaret
Üretime katkı için mera ve yaylaklar kiralanacak
YEREL HABERLER Üretime katkı için mera ve yaylaklar kiralanacak
Pütürge’nin altyapı sorunları tartışıldı
YEREL HABERLER Pütürge’nin altyapı sorunları tartışıldı
Başkan Güder: “Gençliğe yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır”
YEREL HABERLER Başkan Güder: “Gençliğe yapılan yatırım geleceğe ...
Başkan Çınar’dan sendika ziyareti Çınar: “Çalışanlarımızın hak ve hukukunu korumak asli görevimizdir”
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan sendika ziyareti Çınar: ...
Tekmeler şampiyonluk için atılıyor
YEREL HABERLER Tekmeler şampiyonluk için atılıyor
Malatya yeni bir hastaneye daha kavuştu Battalgazi Devlet Hastanesinde sona gelindi Muhalefetin hayal dediği hastane inşaatı tamamlandı
YEREL HABERLER Malatya yeni bir hastaneye daha kavuştu Battalgazi ...
Hayvancılık İhtisas OSB için bakanlıktan onay çıktı 2 Bin 500 kişiye iş kapısı
YEREL HABERLER Hayvancılık İhtisas OSB için bakanlıktan onay çıktı 2 ...
Esnafa güvenlik uyarısı
YEREL HABERLER Esnafa güvenlik uyarısı
Malatya'da yol ve alt yapı yatırımları Gürkan: “Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde asfalt çalışmalarıyla destan yazdık”
YEREL HABERLER Malatya'da yol ve alt yapı yatırımları Gürkan: ...
Malatya’da 20 çift evlenmek için 14 Şubat’ı seçti
YEREL HABERLER Malatya’da 20 çift evlenmek için 14 Şubat’ı seçti
Malatya'da üniversite sanayi işbirliği
YEREL HABERLER Malatya'da üniversite sanayi işbirliği
Yazıhanlı gençler kurslarla başarı elde ediyor
YEREL HABERLER Yazıhanlı gençler kurslarla başarı elde ediyor
İkinci el araçlarda bahar beklentisi
YEREL HABERLER İkinci el araçlarda bahar beklentisi
Milletvekili Tüfenkci'den enflasyon açıklaması
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci'den enflasyon açıklaması
Tamircide unutulan ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Tamircide unutulan ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine ...
Başkan Sadıkoğlu: “KDV indiriminin olumlu yansımaları olacaktır”
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu: “KDV indiriminin olumlu yansımaları ...
Gelincik Tepesi’ndeki ailelere sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Gelincik Tepesi’ndeki ailelere sürpriz ziyaret
Esenlik marketlerde KDV indirimi başladı
YEREL HABERLER Esenlik marketlerde KDV indirimi başladı
Yeşilyurt’ta sıfır atık bilgilendirme toplantıları başladı Çınar: “Doğayı korumak bütün insanlığın ortak görevidir”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta sıfır atık bilgilendirme toplantıları ...
Malatya’da gol yağmuru
YEREL HABERLER Malatya’da gol yağmuru

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.