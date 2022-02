Enflasyonu düşürme programına Malatya’dan destek

Malatya’da, zincir marketlere karşı enflasyonu düşürme programı çerçevesinde esnafına sahip çık kampanyası başlatıldı.

Malatya sebzemeyve, et ve balık pazarı esnafı tarafından esnafına sahip çık kampanyası ile Çarşamba ve Perşembe günlerinde indirim günleri uygulamasına geçildi. Malatya sebzemeyve, et ve balık pazarına “Esnafına sahip çık Malatya” afişleri asılarak kampanyaya destek istendi. Pazar esnafından Mahmut Şişman, zincir marketlere karşı enflasyonu düşürme programı çerçevesinde esnafına sahip çık kampanyası başlatılmasına destek verdiklerini belirtti. Pazar esnafından Kadir Karadağ ise enflasyonu düşürme programı çerçevesinde başlatılan kampanyaya vatandaşların esnafına sahip çıkarak destek vermelerini beklediklerini söyledi.

Zincir marketlere karşı enflasyonu düşürme programı çerçevesinde esnafına sahip çık kampanyasında Çarşamba ve Perşembe günlerinde sebzemeyve, et ve balık ürünlerinde indirim uygulanmaya başladı.

