Daha yeşil bir Malatya için çalışmalar ele alındı Elazığ Orman Bölge Müdürü Çetiner, Malatya’da muhtarlarla bir araya geldi

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Malatya’da Battalgazi ilçesine bağlı mahalle muhtarları ile bir araya gelerek daha yeşil bir Malatya için istişarelerde bulundu.

Malatya Orman Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıya, Battalgazi ilçesine bağlı yaklaşık 20’ye yakın muhtar katılırken, toplantıda konuşan Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner geçtiğimiz hafta kendilerini ziyarete gelen Battalgazili muhtarların sorun ve sıkıntılarını konuşma adına Malatya’da istişare toplantısı düzenlediklerini dile getirdi.

Mahalle muhtarlarının ağırlıklı olarak 2B çalışmaları, Orman Kadastrosu ve OrKöy kredileri ile ilgili talep ve sorunlarını yerinde görüşmek için geldiklerini ifade eden Çetiner, “Yine bazı köy muhtarlarımızın yeni ağaçlandırma çalışmalarını mahallelerinde yapılmasını talep ettiler. Bugün bu talep ve sorunları dinleyerek sizlere nasıl destek sağlayabiliriz, hem de daha yeşil bir Malatya yapacağımız çalışmaları masaya yatıracağız. Malatya’daki hazine arazilerinin ağaçlandırılması adına talepleriniz var. Burada samimiyet bizim için çok önemli. Çünkü orayı koruyacak, kollayacak olan sizlersiniz. Siz ağaçlandırmayı isterseniz bizde o takdirde başarılı olacağız. Köylünün istemediği, köylüye rağmen bir yeri ağaçlandırdığımız zaman orada başarılı olmadığımız tecrübe ile sabitti. Bizde istiyoruz k insanlarımızın rıza gösterdiği yerler de ağaçlandırma yapalım” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında başlattığı milli ağaçlandırma seferberliğinin de devam ettiğini kaydeden Çetiner, “İnşallah yeşil bir Malatya için el ele vereceğiz. Orman teşkilatı olarak geçmişte olduğu gibi bu yılda çok güzel ağaçlandırma çalışmaları yapılacak. Bu ağaçlandırmalar bölgenin yeşillenmesinin yanı sıra etrafı barajlarla çevrili ilimizde erozyona da engel olacaktır. Malatya nasıl kayısı diyarı olarak biliniyorsa mevcut yüzde 15’lik orman varlığımızı Malatya’da yüzde 25’lere çıkarmak için çaba sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan muhtarlar adına söz alan Mehmet Nuri Alan ise yörelerindeki orman ile ilgili sıkıntıları geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri ziyarette Bölge Müdürü Çetiner’e ilettiklerini anımsatarak, “Bugün özellikle bazı mahallelerimizde yaşanan 2B, OrKöy ve ağaçlandırma sorunları ile ilgili müdürümüz ile istişare ediyoruz. Umuyoruz ki kısa süre içerisinde mahallelerimizin bu sorun ve talepleri çözülür. Bölge müdürümüzün bu konuda özverili çalışmalarına şahidiz, bu kapsamda Battalgazi’nin yeşillenmesi ve diğer sıkıntıların da çözüme kavuşmadı adına el birliği ile çalışacağız. Kendisine bizler için Malatya’ya gelerek istişare toplantısı yapan Bölge Müdürümüze teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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