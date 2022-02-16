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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dijital illüstrasyon resim sergisi açıldı

İHA

Sanatçı Şule Baydemir tarafında Dijital illüstrasyon resim sergisi açıldı.

Dijital illüstrasyon resim sergisi açıldı

Sanatçı Şule Baydemir tarafında Dijital illüstrasyon resim sergisi açıldı.
Sanatçı Şule Baydemir’in Dijital illüstrasyon çalışmalarının yer aldığı ‘bensensiz’ resim sergisinin açılışı Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde sanat severlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Sergi açılışına, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, bazı sendika yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Açılış öncesi sergi hakkında bilgi veren Şule Baydemir, “Sergimizde Dijital illüstrasyon çalışmamın basılmış halleri sergilenmektedir. Bu illüstrasyonlar daha çok içimizden insan portreleri bizi çevreleyen yaşama dair absürt eleştiriler içeriyor. Portrelerde yaptığım biçimsel deformasyonlar anlamı güçlendirmek için başvurduğum bir yöntem olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca yine anlamı güçlendirmek için sıcak ve soğuk renklerin çarpıcı zıtlıklarından faydalanmaya çalıştığımı görebilirsiniz. Yıllarca eserlerimi yağlıboya veya akrilik kullanarak tuval üzerine geleneksel üretim yöntemleri ile ürettikten sonra hayatımıza dahil olan ve hatta hayatlarımızın neredeyse merkezine oturan evrensel iletişim ağlarını ve yeni teknolojileri birer estetik üretim aracı olarak kullanmaya başladım. Bugün bu eserleri Malatya'nın halkı ile paylaşmaktan son derece mutluyum” diye konuştu.
64 tablonun yer aldığı Dijital illüstrasyon resim sergisi 18 Şubat akşamına kadar gezilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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