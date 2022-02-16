Kanserli çocuklara polis ağabeylerinden moral

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Kanser hastası çocuklar polisler tarafından ziyaret edilerek moral desteğinde bulunuldu.

15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü sebebiyle Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesinde tedavi gören çocuklar için moral gösterisi düzenlendi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi hastane yönetimi, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Polis Memurları, Onkoloji Hastanesi personeli, tedavi gören çocuklar ve aileleri katıldı.

Moral etkinliği sonunda polis memurları çocuklara balon hediye etti.

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