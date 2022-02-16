Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 26. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

19 Şubat Cumartesi günü saat 13:30’da sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan sarısiyahlılar bu maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Düz koşu ile başlayan antrenman futbolcuların çeşitli çalışmalarıyla devam etti. İki takım arasında daha önce oynanan 9 maçta Yeni Malatyaspor’un 2 galibiyeti bulunurken, Antalyaspor ise 5 kez galip geldi. 2 maçta ise kazanan çıkmadı.

Doğu Anadolu ekibi ligde 16 puanla son sırada yer alırken, Akdeniz temsilcisi ise 28 puanla 15. sırada bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.