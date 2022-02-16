Malatyalı 2 sporcuya milli davet

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Spor Tırmanış AB Gençler Türkiye Şampiyonası’nda başarılı olan Malatyalı 2 tırmanış sporcusu, milli takıma davet edildi.

Isparta’da 1213 Şubat 2022 tarihlerinde yapılan Spor Tırmanış AB Gençler Türkiye Şampiyonası’nda B Kızlar Kategorisinde Malatyalı sporculardan Zeynep Cumurcu 3’ncü, A Erkekler Kategorisinde finale kalan Kadir Karyağdi da 6’ncı olarak yarışmayı tamamladı. Malatyalı 2 tırmanış sporcusu, Türkiye Şampiyonasında başarı göstererek milli takıma davet edildi.İki sporcu da, 5 12 Mayıs 2022 tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenecek olan Milli Takım Kampına katılma hakkı kazandılar.

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