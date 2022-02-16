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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asırlık Raziye nine duygulandı

İHA

Asırlık Raziye nine duygulandı

Malatya’nın Darende İlçesi’nde yaşlılar unutulmuyor. 103 yaşındaki asırlık Raziye nine Kaymakamın ziyaretinde duygulandı.
Darende Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından uygulanan “Elini Öpmeye Geldik “ Projesi kapsamında Irmaklı Mahallesinde yaşayan 103 yaşındaki Raziye Gökduman, Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu tarafından evinde ziyaret edildi. Ziyaretten oldukça memnun kaldığını ve duygulandığını söyleyen Raziye Gökduman, “Bu gün ziyaretime gelerek halimi hatırımı soran başta Kaymakamımız Ökkeş Safa Türkoğlu’na ve beraberindekilere teşekkür ediyorum. Yaşlı aylığım ile geçim sağlıyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Bu yıl 103 yaşıma girdim. Hayatın her dönemini bana yaşatan rabbime şükürler olsun. Sizler benim evladım sayılırsınız. Bilseniz bu gün ne kadar sevindim. Sanki evlatlarım beni ziyarete gelmişler gibi” dedi. Kaymakam Türkoğlu’nun, bir ihtiyacı olup olmadığını sorması üzerine Raziye Gökduman, yıllardır aynı mekânda bulunmaktan sıkıldığını, gezme ve başka yerler görme ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine Raziye Gökduman, ilçede istediği yerleri gezmesinin sağlaması için vakıf yetkililerine talimat verdi.
Kaymakam Türkoğlu burada yaptığı konuşmada, “Yaşlılarımızın bizlere emanet. Biliyoruz ki onlar gerçekten hayatın her evresini geçirmiş hayat tecrübeleri olan kişilerdir. Onlardan edineceğimiz tecrübe toplumu daha sağlıklı yapar. Bu nedenle “Elini Öpmeye Geldik” adlı projeyi başlattık. Projemiz ile ilçemizde yaşayan yalnızlık düşüncesi taşıyan, ilgi bekleyen eden yaşlılara, değer verildiği düşüncesini aşılamayı amaçladık. Yaşlılarımızı kendi evlerinde bizzat ziyaret ederek, onların toplum içindeki konumlarını iyileştirilecek, devletin yaşlısına sahip çıktığı, saygı duyduğu ve önemsediği olgusu benimsetmeyi amaçladık” ifadelerini kullandı.

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