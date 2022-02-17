Malatya’da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Malatya’da tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişiye ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı.

Edinilen bilgiye göre Battalgazi ilçesine bağlı Korkut Özal Caddesi'nde tek katlı müstakil bir evde sobadan çıktığı sanılan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

Ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, evde tek yaşadığı öğrenilen Semih B. isimli şahıs ise itfaiye ekiplerince dışarı çıkartıldı. Dumandan etkilenerek yaralanan şahsa ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptı. Yaralıya sağlık ekipleri gelene kadar oksijen desteği veren itfaiye ekipleri daha sonra yaralıyı ambulansa taşıdı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürerken, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu da olay yerinde çalışmaları takip etti.

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