Tekvando Hakem kursuna ilgi

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Malatya’da açılan Tekvando Hakem Kursu’na adaylar ilgi gösterdi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Aydın Akpınar tarafından verilen Tekvando Aday Hakem Kursu, 20 Şubat 2022 tarihinde yapılacak sınav ile sona erecek.

100’e yakın adayın katıldığı Tekvando Aday Hakem Kursu sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara sertifika verilecek.

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