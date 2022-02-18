Tekvando Hakem kursuna ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekvando Hakem kursuna ilgi

İHA

Tekvando Hakem kursuna ilgi

Malatya’da açılan Tekvando Hakem Kursu’na adaylar ilgi gösterdi.
Türkiye Tekvando Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Aydın Akpınar tarafından verilen Tekvando Aday Hakem Kursu, 20 Şubat 2022 tarihinde yapılacak sınav ile sona erecek.
100’e yakın adayın katıldığı Tekvando Aday Hakem Kursu sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara sertifika verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Baruş, tadilattaki yeni camiyi inceledi
YEREL HABERLER Vali Baruş, tadilattaki yeni camiyi inceledi
Üretici kayısı fidanına büyük ilgi gösteriyor
YEREL HABERLER Üretici kayısı fidanına büyük ilgi gösteriyor
Tekmeler il şampiyonluğu için vuruldu
YEREL HABERLER Tekmeler il şampiyonluğu için vuruldu
Afet eğitim çalışmalarına ağırlık
YEREL HABERLER Afet eğitim çalışmalarına ağırlık
Merakı, sudan elektrik üreten cihaz yaptırdı
YEREL HABERLER Merakı, sudan elektrik üreten cihaz yaptırdı
Otomobil İskele sahasında çamura saplandı
YEREL HABERLER Otomobil İskele sahasında çamura saplandı
Kuluncak’ta bir günde 45 ünite kan toplandı
YEREL HABERLER Kuluncak’ta bir günde 45 ünite kan toplandı
Toplara raketlerle il birinciliği için vuruldu
YEREL HABERLER Toplara raketlerle il birinciliği için vuruldu
Türkiye’nin en büyük iç mekanına sahip millet kütüphanesinin sunumu yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük iç mekanına sahip millet ...
Dron ile trafik uygulamasına ağırlık
YEREL HABERLER Dron ile trafik uygulamasına ağırlık
Malatya’da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Malatya’da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
SGK Malatya İl Müdürlüğü’nde görev değişimi
YEREL HABERLER SGK Malatya İl Müdürlüğü’nde görev değişimi
Tüfenkci: "Hemzemin geçitlerin yerine 138 milyon TL bedelle üst geçit"
YEREL HABERLER Tüfenkci: "Hemzemin geçitlerin yerine 138 milyon TL ...
Yeşilyurt'ta KADES semineri düzenlendi Çınar: ''Bilinçli Kadın, Güçlü Toplum”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta KADES semineri düzenlendi Çınar: ...
İzcilerden Başkan Güder’e ziyaret
YEREL HABERLER İzcilerden Başkan Güder’e ziyaret
Malatya’da ev yangını
YEREL HABERLER Malatya’da ev yangını
MTSO Eğitim Akademisi yeni döneme hazır
YEREL HABERLER MTSO Eğitim Akademisi yeni döneme hazır
Muaythai'de Malatya’nın ilk Avrupa şampiyonu Aslan oldu
YEREL HABERLER Muaythai'de Malatya’nın ilk Avrupa şampiyonu Aslan ...
Çat Barajı buz tuttu Baraj gölü buz gölüne döndü 14 kilometrelik alanı kaplayan baraj, buz pistini andırıyor Dron ile görüntülenen Çat Barajı'ndaki görsel şölen izleyenleri mest etti
YEREL HABERLER Çat Barajı buz tuttu Baraj gölü buz gölüne döndü 14 ...
Yazıhan’da 3 bin 300 kişiye iş imkanı
YEREL HABERLER Yazıhan’da 3 bin 300 kişiye iş imkanı
Malatya’da uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya’da uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama
Asırlık Raziye nine duygulandı
YEREL HABERLER Asırlık Raziye nine duygulandı
Malatyalı 2 sporcuya milli davet
YEREL HABERLER Malatyalı 2 sporcuya milli davet
Yeşilyurt zabıtadan KDV indirimi denetimi
YEREL HABERLER Yeşilyurt zabıtadan KDV indirimi denetimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.