Polisten öğrencilere ''terörden uzak kalsın'' mesajı

Malatya polisi tarafından bir haftada bin 50 öğrenciye terörden uzak kalsınlar diye konferans verildi.

Toplumda sürdürülebilir barış ve huzur ortamını sağlamaya yönelik olarak şiddete yönelen aşırılıkların önlenmesi, terör örgütlerinin propaganda alanlarının daraltılması ve eleman kazanımlarının engellemesi için Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından “Bir Eksiğiz” projesi uygulanıyor.

Toplumdaki farklı gruplar arasında birlikte yaşama refleksini geliştirmesi amacıyla, Malatya Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği görevlilerince geliştirilen “Bir Eksiğiz” projesi kapsamında 916 Şubat tarihleri arasında Malatya’da bulunan 7 okulda toplam bin 50 öğrenciye konferanslar verildi. Programlar akabinde günün anısına öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

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