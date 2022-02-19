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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder’den Sökmen’e hayırlı olsun ziyareti

İHA

Başkan Güder’den Sökmen’e hayırlı olsun ziyareti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanan Galip Sökmen’e “hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştirerek, yeni görevinin kendisine ve Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte geçtiğimiz günlerde T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevinden Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanan Galip Sökmen’e “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. İl Müdürü Sökmen ile bir süre sohbet eden Başkan Güder, yeni görevinin kendisine ve Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

“Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum”
Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, “Ülkemizin güzide şehirlerinden, dört dörtlük insanların yaşadığı kayısı diyarı Malatya’da yeni görevimizin başındayız. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci’nin bizleri ziyareti ile mutlu olduk. İnşallah bu güzel ilimizde çalınmadık kapı bırakmayacağız. En büyük paydaşlarımız ise belediyeler olacak. Eksik kaldığımız noktalardan belediyelerimizden destek alacağız. Bu desteklerle hizmeti daha yukarılara taşıyacağız. Bakanlığımızın Kadın Statüsü Genel Müdürlüğünden bir yetkilimiz buradaydı. Hep birlikte Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifini ziyaret ettik. Çok başarılı işlere imza atıldığına şahitlik ettik. Başkanlarımızın nazik ziyaretlerinden dolayı şahsım ve kurumum adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
İl Müdürü Sökmen’e görevinde başarı dileyen AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Hükümetimizin sosyal projelerini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıran müdürlüğümüze yeni atanan Galip Sökmen’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza birlikte ulaşacağız”
Başkan Güder, İl Müdürü Sökmen’e göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:
“Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Galip Sökmen müdürümüzü öncelikle hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyorum. Hükümetimiz, son 20 yıldır ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşma noktasında büyük çaba sarf ediyor. Bunu da özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri üzerinden gerçekleştiriyor. Devlet olarak hükümet olarak ve yerel yönetimler olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bakmakla yükümlüyüz. Özellikle pandemi döneminde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız üzerinden Battalgazi’de 55 bin ailemize ulaştık. Şuanda çalışmalar hala devam ediyor. 2022 yılı bütçesinde sosyal yardımlara çok ciddi bir bütçe ayrılmış durumda. Cumhuriyet tarihinin en yüksek bütçesi diyebiliriz. Hükümetimiz bu yönüyle çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Malatya ve Battalgazi geneline de bu çalışmaları yansıtmış olduk. Görevine yeni atanan müdürümüze başarılar diliyorum. Misafirperverliğinden ötürü de teşekkür ediyorum. İnşallah ihtiyaç sahi vatandaşlarımıza birlikte ulaşıp, güzel işlere imza atacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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