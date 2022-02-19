Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Ligi’nin 26. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 21 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Yeni Malatyaspor’da Azubuike’nin sol kanata gönderdiği topla buluşan Haddadi’nin sol ayağıyla kaleye gönderdiği top az farkla auta çıktı.

54. dakikada Antalyaspor’da defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu kapan Dicko’nun ceza sahasına yolladığı derinlemesine pasta topla buluşan Karim Hafez’in sert şutunda kaleci Boffin gole engel oldu.

60. dakikada Adriano’nun geri pasında ceza sahasının hemen dışında topu alan Fernando’nun sağ ayak için ile vuruşunda top kalenin üst direğine çarparak içeri girdi. 02

73. dakikada Yeni Malatyaspor’da Hafez’in ceza alanının hemen dışında düşürülmesi ile hakem serbest vuruş kararı verdi. Topun başına geçen Adem Büyük’ün kullandığı serbest vuruşta kaleci Boffin son anda topa müdahale ederek kornere çeldi.

87. dakikada Rahman Buğra, ceza sahası dışından sağ ayağıyla kaleye çektiği sert şutta top sol üst direğe çarpıp ağlarla buluştu. 12



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mustafa Sönmez xx, Samet Çavuş xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Zeffane x, Sadık x, Campi x, Haddadi xx, Donsah xx (Ndong dk. 46), Azubuike x, Mustafa x (Adem dk. 54 x), Kenan x (Hafez dk. 46 x), Mounir x (Rahman Buğra dk. 83 x), Dicko x (Mert Miraç dk. 88 ?)

Yedekler: Abdulsamed, Barış, Muhammed Emin, Awuku, Jospin,

Teknik Direktör: Adem Büyük

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin xx, Naldo xx, Kudryashov xx, Güray xx, Poli xx (Hakan dk. 58 x), Fernando xxx, Ndao xx (Ghacha dk. 58 x), Fredy xx (Mehmedi dk. 46 xx), Doğukan xx (Floranus dk. 70 x), Luiz Adriano xxx (Wright dk. 83 ?)

Yedekler: Mehmet Ataberk, Veysel, Nuri Şahin, Gökdeniz, Sinan

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Rahmen Buğra (dk. 87) (Yeni Malatyaspor), Adriano (dk. 7), Fernando (dk. 60) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Sadık (Yeni Malatyaspor), Fredy (Antalyaspor)

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